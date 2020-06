Donald Trump dice que libro de John Bolton está lleno de "mentiras e historias falsas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el libro del ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, "está lleno de mentiras e historias falsas".

Según Trump, Bolton dijo todo lo bueno sobre él hasta el día que fue despedido en septiembre de 2019. "Un tonto aburrido descontento que solo quería ir a la guerra. Nunca tuve idea, fui condenado al ostracismo y felizmente abandonado. ¡Qué tonto!", escribió en Twitter.

La publicación el próximo 23 de junio de The Room Where It Happened: A White House Memoir, el libro donde Bolton cuenta sus 17 meses en el equipo de asesores de Trump, provocó varias reacciones del republicano por las revelaciones hechas por el ex asesor del presidente.

"El libro de Bolton, que está recibiendo críticas terribles, es una recopilación de mentiras e historias inventadas, todo con la intención de hacerme quedar mal. Muchas de las declaraciones ridículas que me atribuye nunca fueron hechas, pura ficción. ¡Solo trata de desquitarse por despedirlo como el cachorro enfermo que es!", señaló Trump en otro tuit.

El presidente también afirmó en una entrevista con The Wall Street Journal que "todo el mundo pensaba que Bolton estaba loco".

"Lo único que me gustaba de Bolton era que todo el mundo pensaba que estaba loco (...) Cuando entrabas en una habitación con él, estabas en una buena posición para negociar, porque ellos suponían que ibas a ir a una guerra si John Bolton estaba allí", apuntó Trump.

De momento en varios fragmentos del libro y entrevistas a Bolton se reveló que Trump no era visto como un rival por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el republicano solo se preocupó por las fotos con el dictador norcoreano Kim Jong un y pidió ayuda al gobernante chino Xi Jinping para ganar las elecciones de 2020, según el exasesor de Seguridad Nacional.

"No creo que él esté calificado para ejercer el poder. No creo que tenga la competencia para sobrellevar esa tarea", sostuvo Bolton sobre Trump en una entrevista con ABC News.

Otra de las revelaciones hechas por Bolton es que Trump dijo que sería genial invadir Venezuela porque "en realidad es parte de Estados Unidos".

El asesor político de la Casa Blanca, Dan Scavino, afirmó sobre Bolton en Twitter que "no hay nada peor que un belicista descontento, arrogante, egoísta y miserable que es despedido de su trabajo y va a escribir un libro con información clasificada, mientras se le paga millones de dólares por ello. ¡Alguien cambió su tono, una vez que fue despedido!".

El Departamento de Justicia presentó una demanda para que no se publique el libro de Bolton y que la editorial Simon & Schuster y las librerías no lo distribuyan, recoge la agencia EFE.

"Estados Unidos solicita a este tribunal que haga cumplir al acusado con las obligaciones legales que asumió libremente como condición para recibir acceso a información clasificada y evite el daño a la seguridad nacional que resultará si su manuscrito se publica en el mundo", apunta la petición al juez encargado del caso, Royce C. Lamberth.