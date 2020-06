Ariel Ruiz Urquiola explica el incidente con la policía durante su protesta en Ginebra

El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola está en su tercer día en huelga de hambre, sed y medicamentos por ser víctima de la dictadura de La Habana frente a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, donde tuvo un encontronazo con la policía cantonal que calificó de "abuso de poder policial".

Ruiz Urquiola contó que la policía le retiró el cartel, su pasaporte y le pusieron dos multas a otras personas residentes en Ginebra por la denuncia del director de un círculo infantil cercano porque en la pancarta ponía la palabra VIH, enfermedad que fue inoculada por la dictadura cubana según pruebas científicas que avalan su denuncia.

La policía local se acercó el lunes de manera educada, pero al siguiente día se apareció el director del colegio –que no fue identificado– y denunció que el cartel con VIH era contraproducente para los niños pequeños. La acusación fue desmentida por una persona que acompañaba a Ariel, quien aseguró que en Suiza no se discrimina por esa enfermedad y los niños pequeños ni siquiera pueden leer la pancarta.

"Ese señor entró, después de decir muchas cosas en mala forma, al círculo infantil, llamó a la policía cantonal –algo que no es muy usual aquí porque se llama a la policía local, de hecho está a menos de 200 metros del lugar que estamos– y (esta) se apareció con dos carros. Yo calculo que eran seis policías, cinco hombres y una mujer. Y ella en particular, pero todos ellos tuvieron una actitud de abuso de poder policial tremendo", afirmó Ruiz Urquiola en un audio enviado a CiberCuba.

La policía le quitó el pasaporte y ante los reclamos de Ruiz Urquiola le dijeron que les faltó el respeto y que lo llevarían a la policía. "Usted me puede llevar a la policía, pero aquí quien único ha faltado al respeto es usted, quien único amenaza con no devolver el pasaporte es usted y quien me amenaza con llevarme a la policía es usted. Usted y todos los que están aquí", le contestó el activista cubano.

Los agentes tomaron fotos a su pasaporte y le preguntaron su dirección al ver que su documentación estaba en regla. La policía le dijo que no podía estar en ninguna zona aledaña al Palacio Wilson, sede de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

"Evidentemente estas personas estaban condicionadas no solamente por la denuncia del director. Yo imagino que había una denuncia de Naciones Unidas para sacarnos a nosotros y sobre todo para quitar el cartel. ¿Por qué? Porque el cartel se había convertido en un símbolo para toda la comunidad que vive aquí. Todas las personas preguntaban", agregó el científico.

Por su parte, la activista Yaima Marín Díaz, quien acompaña a Ruiz Urquiola en su denuncia, dijo que preguntó a varias personas si el proceder de la policía había sido justo y le dijeron que no, que efectivamente fue abuso de poder.

El científico cubano espera la respuesta de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a su carta donde denuncia la persecución del régimen de la isla contra él y su hermana Omara Ruiz Urquiola.

En las redes sociales los cubanos apoyan su denuncia con los hastags #Justice4Ariel #EscuchenAAriel y #JusticiaParaLaFamiliaUrquiola. "Nuestro deber a tan generosa labor por nuestros derechos humanos es apoyarlo, él está sacrificando su vida por todos nosotros", escribió la periodista de CiberCuba en La Habana, Iliana Hernández.