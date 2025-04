Activista denuncia amenazas de muerte para impedirle salir de su casa en La Habana

Vídeos relacionados:

La activista cubana Yamilka Lafita Cancio, conocida como Lara Crofs en redes sociales, denunció este miércoles que ha recibido amenazas de muerte para impedirle salir de su vivienda en La Habana.

Lafita compartió en Facebook capturas de pantalla de mensajes intimidatorios enviados desde una cuenta oficialista y tono abiertamente violento.

Captura Facebook / Lara Crofs

“Recuerda que cualquiera tiene un accidente... Fuego y muerte para los gusanos”, dice uno de los mensajes, que además insulta a la activista y cuestiona su derecho a residir y expresarse libremente en Cuba.

El remitente, identificado como "Ala Carga", amenazó con represalias físicas por su activismo y lanzó una advertencia con tono ideológico: “Tú te crees que porque tienes cuatro pesos puedes mandar en Cuba. En Cuba mandamos los revolucionarios, no los gusanos”.

En otro de los mensajes, el agresor increpa a Lafita y lanza una amenaza directa: “Fuego y muerte para los gusanos”, en una clara alusión violenta y despectiva hacia quienes disienten del régimen.

Estas amenazas se suman a un patrón de acoso que la activista ha venido documentando públicamente en sus redes.

También este miércoles, Lafita denunció en Facebook que fue sometida a un cerco policial, el cual describió como el inicio de una nueva jornada de “represión matutina”.

Captura Facebook / Lara Crofs

“Dice el agente que se esconde detrás del árbol por miedo a dar la cara (…) me gritan que a partir de hoy no puedo salir de mi casa, por mi comportamiento”, relató la activista.

Según sus palabras, al menos cinco personas —entre ellas dos mujeres jóvenes, presuntamente vinculadas con grupos represivos conocidos como “las marianas”— fueron enviadas a vigilarla desde las inmediaciones de la vivienda de la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) de su cuadra.

Lafita cuestionó el uso de recursos estatales como patrullas y motocicletas para vigilar a ciudadanos que exigen derechos, en lugar de destinar esos medios a necesidades reales del pueblo.

“Como destinan recursos (…) a reprimir a los que reclamamos derechos para todos. Sigo sin entender por qué se esconden”, escribió.

En una transmisión en vivo realizada también este miércoles desde su cuenta de Facebook, Lafita relató con detalles la situación de cerco policial y hostigamiento a la que fue sometida desde horas tempranas de la mañana.

“Hoy me levanté temprano, como siempre, y una amiga me avisó que había una patrulla en la cuadra. No salí ni miré, pensé que quizás había pasado algo. Luego empecé a recibir mensajes y capturas de pantalla de varios vecinos, alertándome de que me estaban vigilando nuevamente”, explicó.

Según la activista, los agentes —en su mayoría jóvenes— se apostaron frente a su vivienda, ocultos detrás de una mata frente a la casa de la presidenta del CDR.

“Tienen una facilidad para esconderse cinco personas detrás de una mata, que no les puedo explicar”, ironizó, tras mencionar que incluso una vecina del barrio habría dejado crecer esa planta para facilitarles sombra a los represores.

En el transcurso de la mañana, un agente que se identificó como Raúl González le gritó desde la calle que tenía un “cierre” y que no podía salir de su casa por “su comportamiento”.

Al exigir explicaciones, no recibió respuesta concreta. “¿Cuál comportamiento?”, preguntó varias veces sin obtener detalles. “Es un discurso manido, sin justificación, porque no tienen con qué justificarse”, sentenció.

Lafita señaló que ese día tenía previsto recibir a varias personas para recoger donaciones, pero se vio obligada a cancelar todo por temor a que les retuvieran los productos o que vivieran un mal momento por el operativo.

“No quiero que nadie pase un mal rato, ni que le quiten lo que viene a buscar con necesidad”, dijo.

La activista insistió en que no permitirá que su casa sea convertida en un “calabozo” ni que se naturalice la relación represiva de “sales y te llevo presa; no sales y te amenazo”.

Reafirmó que no se va a callar, ni a ceder ante el miedo: “El día que necesite salir, saldré. Ellos lo saben”.

En un momento del video, visiblemente afectada, comparó la situación con vivencias anteriores de represión. También compartió su alegría por conocer que al activista Ariel Ruiz Urquiola le habían devuelto uno de los animales robados de su finca, lo que, según dijo, le devolvió algo de esperanza entre tanto hostigamiento.

Hacia el final, reiteró su convicción de permanecer en Cuba, a pesar del acoso: “No me voy a ir de mi país por no estar de acuerdo. No me voy a callar. Y si lo que ellos buscan es un show, golpes, escándalos… aquí no lo van a encontrar, a menos que yo necesite salir y ellos se pongan violentos”.

La activista ha sido objeto de actos de hostigamiento en el pasado, y ha denunciado en otras ocasiones la vigilancia sistemática de su entorno, el corte de sus líneas telefónicas y el intento de criminalizar su ayuda humanitaria a personas en situación vulnerable.

El activista cubano Adelth Bonne Gamboa alertó recientemente a través de su cuenta de Facebook que se encuentra en peligro dentro de Cuba, tras recibir amenazas reiteradas por parte de perfiles vinculados al oficialismo.

Captura Facebook / Adelth Bonne Gamboa

“Estoy en Cuba y estoy en peligro”, escribió en una publicación en la que responsabiliza directamente a los “opresores en el poder” de cualquier daño que pueda sufrir.

Según denuncia, desde hace una semana ha sido blanco de hostigamiento virtual por parte de agentes digitales del régimen, que —en su afán por silenciar voces disidentes— le han enviado mensajes intimidatorios, incluyendo amenazas de muerte.

Bonne Gamboa subrayó que muchos minimizan este tipo de acoso, pero recuerda que el historial del régimen cubano está marcado por la represión y la violencia política.

“Me mantengo bien alerta con toda esta situación y lo denuncio una vez más ante el mundo”, expresó.

El activista también hizo un llamado urgente a sus seguidores, familiares y amigos para que, en caso de que le ocurra algo, no dejen sola a su madre en la exigencia por su libertad. “En Cuba yo solo tengo a mi madre y una tía. Apóyenla y guíenla”, pidió.

En su mensaje, pidió expresamente que no cesen las exigencias en caso de detención arbitraria, aunque su propia familia llegara a pedirlo bajo presión.

“Yo, Adel Alfredo Bonne Gamboa, les digo que no paren de exigir mi libertad. Que el mundo entero se entere que en Cuba ponen en lo más oscuro de la isla a personas que solo dicen la verdad”, manifestó.

Asegura que por ahora se encuentra bien, pero advierte que sus agresores no conocen límites. “Demuestren al régimen eso que tanto les molesta de mí: lo popular y admirado que soy dentro de lo que va quedando de país”.

