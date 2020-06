Randy Malcom felicita a su "princesa" Sabrina por su cumpleaños: "Me has dado 18 años de felicidad"

¡El cantante cubano Randy Malcom continúa de festejo! Si bien el pasado lunes celebraba el quinto cumpleaños de su hijo Malcom Junior, fruto de su amor con la empresaria cubana Annaby Pozo, este miércoles le toca el turno de festejar el cumpleaños de otra persona muy importante para él: el de su "princesa", su sobrina Sabrina.

El integrante del grupo Gente de Zona tiene una relación muy cercana con su sobrina y su fuerte unión de tío-sobrina quedó reflejada en las palabras que le dedicó el cantante por su 18 cumpleaños en un post que publicó en Instagram.

"Me has dado 18 años de felicidad y gracias a Dios los dolores de cabeza que me has dado han sido pocos jajaja Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños princesa", escribió el intérprete de Muchacha junto a una bella foto de ellos mirando a la cámara. Una instantánea que fue capturada durante la fiesta de cumpleaños del reguetonero cubano en enero.

El vínculo entre el artista de 37 años y su sobrina es muy fuerte, y por el Día de los Padres compartió varias fotografías en la citada red social por esta fecha especial en la que también aparece Sabrina, dejando claro que para él es una parte fundamental de su vida.

"Mis niños ustedes son mi razón de ser, mi motor impulsor para lograr cualquier cosa en esta vida. Papá los ama", expresó el pasado domingo junto a la colección de imágenes.

Los seguidores del popular artista cubano se están sumando a la celebración virtual del cumpleaños de Sabrina y le están dejando cientos de mensajes felicitándola. Entre ellos, el también reguetonero El Chulo, quien también cumple años este 24 de junio al igual que la sobrina de Randy. "Nació el mismo día que yo, felicítala de mi parte", comentó en el tablón de la publicación.

El lunes 22 de junio, Randy Malcom y Annaby Pozo celebraron el quinto cumpleaños de su primer hijo en común, Malcom Junior.

Por su nueva edad, el orgulloso papá le dedicó el siguiente mensaje: "Hace 5 años que llegaste a mi vida para cambiármela por completo, me hiciste cambiar mi forma de pensar, me hiciste más responsable y me diste un motivo más para seguir luchando. Solo pienso en tu felicidad y en tu educación para que seas un hombre de bien en este mundo tan loco... Te amo hijo, que Dios te bendiga".

