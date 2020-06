El médico que escapó de la brigada de Cuba en Andorra es militar y uno de los jefes de la misión

El doctor que escapó junto a una enfermera de la brigada médica cubana que prestaba sus servicios ante la crisis de coronavirus en Andorra era militar y uno de los jefes de la misión.

El médico cubano ha sido identificado como Dariel Romero, según confirmó el Diario de Andorra.

Al centro, el doctor Dariel Romero. Foto: archive.today

Romero Romero es especialista en Anestesiología, y Jefe de Servicio de Urgencias y Emergencias del Hospital Militar Central Doctor “Carlos J. Finlay” en La Habana, de acuerdo con la web Cuba Defensa, del Ministerio de las Fuerzas Armadas.

A la enfermera con la que presuntamente huyó a España para solicitar asilo político la conoció en el Principado, donde se hicieron pareja.

El citado medio apuntó que el doctor era quien llevaba la bandera en las fotos el acto de despedida del grupo antes de salir de Cuba que difundió el ministerio de Relaciones Exteriores de la Isla.

"Está considerado uno de los jefes de la misión que se desplazó al Principado, que ha sido supervisada por el cónsul general de Cuba en Barcelona, ​​Alain González, que se ha trasladado hoy a Andorra a raíz de la marcha de los dos sanitarios", sostuvo.

Varias personas confirmaron que a ambos miembros de la misión médica se les vio por última vez el martes en la tarde en el hotel donde se alojaban junto con el resto de la delegación.

Por su parte, el jefe de Gobierno, Xavier Espot, dijo en una entrevista a RTVA que desconoce si los sanitarios se han ido del país o no y si han ido a España a pedir asilo político pero que en todo caso "no debe suponer ningún conflicto diplomático por Gobierno porque no tiene ningún compromiso".

Según afirmó, llevar la delegación cubana a Andorra fue una decisión "sanitaria no política" y que los profesionales habían venido al Principado a trabajar y "no serán perseguidos" ni han cometido delito.

El capitán Dariel Romero llegó a Andorra el pasado mes de marzo como parte del contingente "Henry Reeve", que incluía 39 profesionales entre médicos y enfermeros de la Isla, con el fin de apoyar a los sanitarios del Hospital Nostra Senyora de Meritxell y disipar la posibilidad de saturación del sistema de salud del Principado.