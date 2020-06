Pelotero Yunel Escobar compara a Cuba con la cárcel: “Si me hubiera quedado estaría preso como todos los cubanos”

El pelotero cubano Yunel Escobar defendió en Miami su decisión de emigrar hacia Estados Unidos, alegando que si se hubiera quedado en su país, ahora estaría preso.

Con motivo de la inauguración el próximo viernes de su salón de realidad virtual para jugar béisbol, el exatleta dio unas declaraciones a Martí Noticias en las que recordó la situación de opresión que padeció cuando vivía en la isla.

“Nosotros prácticamente en Cuba estábamos presos”, dijo Escobar.

“Cuando estás encerrado en una isla y no puedes expandir tu futuro, no puedes expandir tu talento, estamos presos. Si me hubiera quedado ahí, estaría preso como estamos todos los cubanos”, reafirmó.

El otrora miembro del equipo de Industriales está a punto de iniciarse en su rol de empresario gracias a un nuevo proyecto: el ‘Batter’s Box’, el cual prevé extenderlo desde Florida hacia el resto del país, según reveló recientemente a CiberCuba.

Situado en la 9740 SW y la calle 24, el local fue diseñado para el disfrute de toda la familia, incluidos los menores de edad, además de ofrecer servicios gastronómicos.

En su presentación ante la prensa este miércoles, Escobar mostró la instalación, cuyo principal atractivo son las cuatro cajas de bateo con tecnología virtual, donde según el propio jugador se puede vivir “una combinación entre jugar PlayStation y batear en la vida real”.

Yunel Escobar jugó 11 temporadas en las Grandes Ligas de Béisbol en Estados Unidos, donde formó parte de cinco equipos tras su debut en 2007.

Natural de La Habana, huyó de Cuba en 2004 en una embarcación marítima a bordo de la cual pasó dos días en el mar, en una travesía trágica.

Siempre se ha mostrado orgulloso de ser balsero y en varias ocasiones ha pedido respeto en las redes sociales para todos los que como él, tomaron la decisión de arriesgar sus vidas en pos de la libertad.

En su opinión, el término balsero significa “riesgo, sacrificio, voluntad, valor, unión (...) El precio de poder perder tu vida y dejar a tu familia atrás”.