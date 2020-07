La Federación Cubana de Ajedrez califica de robo que Lázaro Bruzón represente a EE.UU.

La Federación Cubana de Ajedrez calificó de "robo" que Lázaro Bruzón Batista represente a partir de este 1 de julio a la selección de Estados Unidos, según un comunicado que publicó JIT en su versión digital, algo que provocó un rechazo por parte del deportista.

"Manifestamos absoluto desacuerdo con el flagelo del robo y la comercialización de atletas por parte de los países más ricos, en este caso Estados Unidos", aseguraron en el texto que además trabajarán "por elevar los resultados deportivos y mantener el prestigio ganado por este deporte" en el país.

La Federación Internacional de Ajedrez (Fide) había solicitado el pasado 20 de marzo a Cuba el cambio de membresía de Bruzón Batista y luego de "varios intercambios" se notificó el traslado.

Sin precisar más detalles, el gobierno de Cuba, a través de este comunicado acude al discurso de "robo de cerebros" para mostrar su inconformidad ante la decisión.

El ajedrecista Lázaro Bruzón Batista declaró a CiberCuba que ese texto, y el mensaje que en él aparece, son ridículos y se mostró en contra del mismo discurso

"A estas alturas me resulta un chiste y no engañan a nadie: Solo basta ver la cantidad de atletas que hay fuera de Cuba y en USA. No quieren plantearse la realidad,el motivo real por lo que pasan esas cosas y seguimos en la hipocresía y la mentira", mencionó.

Sin embargo, no es la primera vez que la federación Cubana de Ajedrez arremete contra uno de sus antiguos miembros. En 2018 mostraron también su inconformidad cuando Leinier Rodríguez comenzó a a jugar por Estados Unidos y aseguró que "no aceptaban" el cambio.

"No es un asunto de indemnizaciones, es una cuestión de principios", explicaron.

Hace poco más de una semana, Lázaro Bruzón Batista fue blanco de ataques del canal de televisión de Mayabeque, que publicó en su cuenta oficial de Facebook un texto en el cual escribieron, entre otras cosas, "cuando te sientes atado por cuatro monedas dejas de ser un ser humano para convertirte en mercancía".

"Yo no salí de Cuba buscando absolutamente nada material, no lo necesitaba ni lo necesito ahora. Soy una persona muy feliz con una vida plena, mis triunfos son mi familia y mis amigos", respondió Bruzón Batista en contestación al polémico mensaje institucional.

A continuación CiberCuba reproduce textualmente el comunicado de la Federación Cubana de Ajedrez:

El pasado 20 de marzo recibimos de parte de la Federación Internacional de Ajedrez (Fide) la solicitud de cambio de membrecía del atleta Lázaro Bruzón Batista.

Luego de varios intercambios con la Fide ha llegado a nuestro poder la notificación sobre el traslado del jugador a la federación estadounidense, lo que se hará efectivo a partir del primero de julio de 2020.

Una vez más manifestamos absoluto desacuerdo con el flagelo del robo y la comercialización de atletas por parte de los países más ricos, en este caso Estados Unidos.

Ante tales desmanes, la Federación Cubana de Ajedrez seguirá trabajando por elevar los resultados deportivos y mantener el prestigio ganado por este deporte, siendo dignos representantes de nuestra Patria.

La Habana, 30 de junio de 2020