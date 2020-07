Seguridad del Estado ofrece salida del país a un opositor a cambio de renunciar a su activismo

La policía política de Cuba le propuso al opositor Bartolo Cantillo Romero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Guantánamo, una salida del país, pidiéndole que, a cambio, renunciara a su activismo.

Esta propuesta se extendía a su familia, según denunció el propio Cantillo en redes sociales, donde refirió lo sucedido el pasado 30 de junio, día en que fue detenido para impedir su participación en la marcha contra la violencia policial tras la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández a manos de la policía cubana en La Habana, una iniciativa a la que se había convocado en varios puntos del país.

“En estos momentos acabo de llegar a mi casa sede de la UNPACU en Guantánamo, en el día de ayer 30 de junio en horas de 9 AM fui víctima de una detención arbitraria juntos a mi esposa la dama de blanco y activista de unpacu Celina Osoria Claro en la calle los Maceo y el 3 sur, por los oficiales de la seguridad del estado conocido como Víctor Víctor y Luis Ángel”, dijo en Facebook.

Según explicó, fue trasladado en la patrulla 602 para la unidad policial del municipio El Salvador, y allí lo interrogó el oficial conocido como Leony, quien lo amenazó con que, si no dejaba de hacer reuniones para estar “conspirando contra el gobierno”, iba a ser procesado y llevado a prisión.

Asimismo, le comentó que recordara que él tenía varias cartas de advertencia por actividades contrarrevolucionarias, antes de proponerle “que dejara mi activismo político y que a cambio ellos me ayudarían en lo que fuera necesario hasta que sí yo quería irme del país con mi familia”.

Cantillo expuso que ellos aseguraban que iban a asumir todos los gastos de viaje, y que no debía dejar llevarse por José Daniel, líder nacional de la UNPACU, “que ese estaba loco”.

“Yo lo único que le contesté fue que aquí los únicos que estaban locos y que tenían que abandonar el país eran aquellos que habían sumido a la isla en el hambre, la miseria y todos tipos de necesidades, que eran los Castro-Canel y su cúpula del partido comunista”, aseguró.

“Estuve detenido por 21 horas desde la 9 AM de ayer 30 de junio hasta las 6 AM de hoy 1ro de julio, mi mensaje está más que claro, yo soy anticastrista, y anticomunista hasta que me muera, ni coopero ni chivateo a esta dictadura, y siempre defenderé los derechos humanos y mientras respire lucharé por una patria totalmente libre y democrática, lucharé porque Cuba sea de todos y para el bien de todos, viva la UNPACU, viva Cuba Libre, libertad para todos los presos políticos, Abajo la tiranía castro comunista”, expresó.

La detención en su contra ocurrió cuando se dirigía hacia el parque central de la ciudad de Guantánamo con motivo de la protesta pacífica. De ahí fue conducido a la unidad policial conocida como Operaciones en la carretera al municipio El Salvador.

El pasado 30 de junio se produjo una jornada de detenciones y hechos represivos en todo el país con el fin de impedir la iniciativa tras la muerte del joven Hansel Hernández luego de que un policía le disparara en circunstancias que no han sido debidamente esclarecidas por las fuentes oficialistas.

En su perfil de Facebook, la abogada Laritza Diversent publicó una relación de al menos 40 personas que sufrieron arrestos domiciliarios, pues, desde horas tempranas, patrullas y oficiales se apostaron a la entrada de sus viviendas en una clara señal de intimidación por si intentaban trasladarse hasta los puntos acordados.

También detuvieron al líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, y su hijo, en Santiago de Cuba, mientras que periodistas y activistas fueron vigilados por patrullas policiales desde horas tempranas de la mañana. De igual modo, fueron interrumpidos los datos móviles de algunos, presuntamente para impedir que trasmitieran las incidencias.