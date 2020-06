Régimen impide manifestaciones pacíficas en Cuba por la muerte de Hansel Hernández

Un gran despliegue operativo tuvo lugar este martes para impedir que activistas y periodistas opositores acudieran a una protesta pacífica contra la violencia policial y el racismo, motivada por la muerte del joven Hansel Hernández a manos de la policía en La Habana.

La manifestación debía concentrarse ante el Cine Yara en el Vedado, pero la policía política se valió de varios métodos represivos para que esta no ocurriera de la manera que estaba planificada.

En su perfil de Facebook, la abogada Laritza Diversent publicó una relación de al menos 40 personas que sufrieron arrestos domiciliarios, pues, desde horas tempranas, tuvieron patrullas y oficiales apostados a la entrada de sus viviendas en una clara señal de amenaza por si intentaban trasladarse hasta los puntos acordados.

A varios de los que figuran en la lista, además, le fueron interrumpidos los datos móviles, de modo que no pudieran trasmitir las incidencias. Entre ellos, se cuentan los periodistas Abraham Jiménez, columnista de The Washington Post y Mónica Baró, ganadora de la más reciente edición del Premio Gabriel García Márquez de periodismo en la categoría de texto.

También suspendieron los datos de la activista Omara Ruiz Urquiola y la reportera de Cibercuba, Iliana Hernández. La policía igualmente realizó detenciones arbitrarias, como la cometida contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, al tiempo que se desconoce el paradero de algunos reporteros.

La manifestación pacífica estaba prevista para las 11:00 a.m. en la céntrica rampa habanera, pero también debía desarrollarse en otros puntos de la isla. En Santiago de Cuba, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, al igual que su hijo, resultaron arrestados en esta jornada represiva.

Se trata de otra acción del gobierno para frustrar la iniciativa de la sociedad civil al reclamar justicia por la muerte del joven de 27 años en Guanabacoa, tras un disparo efectuado por un oficial de la policía, en condiciones todavía sin esclarecer.

El activista Juan Antonio Madrazo Luna, expresó en redes sociales: “Tengo muchísima rabia al igual que muchísimos ciudadanos de este país. Rabia e indignación por la indiferencia de un poder hegemónicamente blanco y racista que desprecia a la otredad. Me duele más la rabia y la indignación que el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la presión alta que tengo, después de una noche fría de calabozo en la Unidad de la PNR de Zapata y C”.

“A las 5:30AM el mayor Alejandro me interrogó para decirme que tenía limitación de movimiento, que no iba a salir de mi casa hoy, que no van a permitir protestar, que no hay rebeldía de ningún tipo, que quien proteste hoy se va hasta por propagación de epidemia”, expuso.

También la artivista Tania Bruguera, en horas de la mañana de este martes, fue detenida arbitrariamente en La Habana por agentes del régimen. La página oficial de Facebook de Bruguera, denunció la “represión” y publicó un post con la etiqueta #30JunioCuba, utilizado por los activistas para agrupar testimonios y denuncias de todo lo que suceda este martes.

De igual forma, desde el domingo se encuentra detenido el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal del medio español ABC en La Habana y reportero de Diario de Cuba, y a la espera de juicio el próximo martes 7 de julio por una causa que sus familiares desconocen, aunque sospechan que guarde relación con las manifestaciones por la muerte de Hernández.

De 27 años, Hernández murió el pasado 25 de junio, luego de recibir “un balazo por la espalda cerca del riñón izquierdo y le salió por la parte derecha del pecho”, según describió en Facebook su tía, Lenia Patiño, quien pide que se haga justicia. El hecho ha sido comparado por algunos con el sucedido en Minneapolis, que provocó el fallecimiento del afroamericano George Floyd.