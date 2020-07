Contrario a lo dicho por la OMS, científicos aseguran que el coronavirus puede propagarse por el aire

Un grupo de 239 científicos de 32 países aseguran que, contrario a la información que ha estado dando la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante estos cuatro meses de pandemia, el coronavirus sí puede propagarse a través del aire.

Los expertos afirman que las partículas de saliva que soltamos al hablar, toser, estornudar o, incluso, bostezar son extremadamente pequeñas y pueden mantenerse y trasladarse con facilidad en el aire.

Los lugares más propensos a mantener estas gotículas por más horas son los ambientes cerrados y poco ventilados, pero en sitios abiertos también pueden permanecer e incluso trasladarse con las corrientes de aire.

El veredicto de estos científicos quedará oficialmente plasmado en una carta abierta que se publicará la próxima semana, con evidencias y una solicitud directa a la OMS para que reevalúe la información y recomendaciones que hasta el momento ha dado respecto al COVID-19, según informó The New York Times.

De confirmarse la veracidad de esta información habría que rediseñar los protocolos de prevención en todo el mundo, especialmente para los lugares públicos. La distancia social ya no sería garantía de no contagiarse y el uso de la mascarilla cobraría mayor fuerza.

Hasta este momento, la OMS ha asegurado que el contagio se produce a través de las partículas de saliva de persona a persona o por contacto con una superficie contaminada y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca.

En su informe del 29 de junio, la organización dijo que el virus se puede propagar por el aire solo a través de partículas de menos de 5 micrones en lugares cerrados o en procedimientos médicos que producen aerosoles.

El periódico The New York Times entrevistó a varios miembros y asesores de la Organización Mundial de la Salud y llegó a la conclusión de que "la OMS no parece estar en sintonía con la ciencia".

"Si comenzamos a revisar los flujos de aire, vamos a tener que prepararnos para cambiar muchas cosas que ahora hacemos", dijo al diario Mary-Louise McLaws, integrante del comité y epidemióloga en la Universidad de New South Wales en Sydney.

La jefa de asuntos técnicos sobre control de infecciones de la OMS, Benedetta Allegranzi, sostuvo que "las pruebas de propagación del virus por el ambiente son poco convincentes".

"En los últimos dos meses, especialmente, hemos dicho varias veces que consideramos que la transmisión por el aire es posible, pero ciertamente no está avalada por evidencias sólidas ni claras", subrayó.

Linsey Marr, experta en transmisión de virus a través del medio ambiente y profesora del Virginia Tech, explicó que el virus parece ser más propenso a propagarse cuando la gente se junta durante varias horas en lugares cerrados.

"No hay pruebas incontrovertibles de que el SARS-CoV-2 viaja o se transmite significativamente por aerosoles, pero no hay absolutamente ninguna evidencia de que no sea así", indicó el Dr. Trish Greenhalgh, médico de atención primaria de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña.

El COVID-19 fue declarado pandemia mundial por la OMS el 11 de marzo. Hasta el momento, se han confirmado más de 11 millones de casos en el mundo y más de 536 000 fallecimientos.