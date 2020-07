Laura Pausini sorprende a un fan en Cuba y agradece a los médicos cubanos que ayudaron en Italia

La popular cantante italiana Laura Pausini sorprendió con una llamada telefónica a un fan en Matanzas durante una transmisión en vivo y aprovechó para agradecer a los médicos cubanos que estuvieron combatiendo el coronavirus en Italia.

"Vamos a llamar a un chico en Cuba que se llama Andry", dijo la cantante mientras marcaba el número en su celular.

"Mientras hablo contigo aprovecho para agradecer a los tantos médicos cubanos que llegaron hasta Italia para ayudarnos", expresó la intérprete de Se fue. "De verdad mandamos muchísimo cariño a todos los doctores que llegaron hasta aquí".

La cantante también se preocupó por la situación de Cuba y le preguntó a Andry qué tal estaban en la isla, a lo que este contestó: "Controlamos el virus mejor que muchos países, gracias a Dios".

Laura Pausini goza de gran popularidad en Cuba. Temas como Víveme, Entre tú y mil mares, Amores extraños, Volveré junto a ti y Se fue tienen una gran aceptación entre cubanos, que durante años han disfrutado de ellas.

En 2018 pudo cumplir su sueño de cantar para sus fans en la isla después de desearlo durante más de dos décadas, gracias a una invitación que le hizo el dúo Gente de Zona, como invitada especial en el concierto que ofrecieron en la Ciudad Deportiva de La Habana.

No obstante, su concierto en Cuba tuvo un sabor agridulce, pues mientras el recinto se abarrotó de fans ilusionados y felices de cantar a viva voz las canciones de Laura, la presentación le valió críticas y rechazo entre los cubanos del exilio en Miami, ya que, entre otras cosas, estaba en primera fila el gobernante Miguel Díaz-Canel, a quien Alexander dio una calurosa bienvenida.

"Hace 25 años que pido ir, pero cantar en Cuba significa tener problemas con las radios de Miami. No obstante, ahora me invitó Gente de Zona, ¿cómo podía decir que no?", dijo en aquel momento la cantante.

El envío de médicos y enfermeros cubanos a Italia generó bastante polémica, además de por la explotación que el gobierno cubano hace de ellos y de cuánto ha lucrado con el envío de brigadas médicas a varios países durante la pandemia de coronavirus, sino también por el alto costo que supuso para el gobierno italiano en contratos, traslado, capacitación y contratación de traductores especializados.

Además, hubo mucha controversia por el hecho de que en el país trasalpino había muchos médicos exiliados de Venezuela y otros países pidiendo que les permitieran apoyar durante la crisis sanitaria.