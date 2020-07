Pareja de Miami duerme dentro del carro tras perderlo todo por el coronavirus

Una pareja de residentes en North Miami Beach está viviendo una pesadilla luego que la reciente epidemia de coronavirus los dejara sin casa y sin trabajo, y los condenara a dormir dentro del carro, en un parqueo de la zona.

Javier Bulit perdió primero su trabajo, y luego su apartamento en Miami Lakes hace apenas tres semanas. Trabajaba en una empresa de plomería que ha terminado quebrando a causa de la crisis provocada por el COVID-19.

"Perdí mi apartamento hace tres semanas, y estoy viviendo en el carro con mi esposa… Estoy bien triste por cómo lo hicieron, botándome así, en la pandemia que estamos con el virus, no está bien", contó el afectado en entrevista con la cadena Telemundo 51.

En cuanto Bulit explicó que no podía pagar el alquiler de la vivienda, su arrendador le dijo tenía dos días para mudarse y que si no lo hacía lo echaría a la calle sin contemplaciones, junto con sus pertenencias.

"Cuando me botaron, boté sofá, comedor, televisor, todo, ahora no tengo nada", contó el entrevistado.

La pareja no tiene ahora más remedio que dormir en el parqueo de una tienda de la cadena Home Depot, en North Miami.

"Nos quedamos aquí, y por la noche veo una pila de carros y cuando vengo a ver hay más de 50 carros, la gente está viviendo en los carros, no soy solo yo", declaró a Telemundo.

“Yo estoy aquí porque la policía no me bota de aquí… Quitamos el asiento de atrás para dormir como en el piso, hay un calor tremendo, no se puede encender el carro porque no hay gasolina; uno suda, hay mosquitos”.

Un buen samaritano que se apiadó de su situación, el mexicano Axel Bages, compró comida para la pareja y les pagó una noche de hotel para que pudieran bañarse.

Luego de esa generosa ayuda, los afectados han tenido que volver a dormir en el carro.

"Si para uno que está sano que tiene techo y salud la está viendo difícil, imagínate estar viviendo en un carro en la calle cuando hace un mes tenías un techo", opinó Bages.

"Yo soy ciudadano, tengo papeles, he pagado los taxes, no he recibido el estímulo ni el unempoloyment (ayuda por desempleo)… Sí, están regalando comida, pero yo lo que quiero es trabajar, no quiero cosas regaladas", dijo Bulit.

En marzo, el gobierno norteamericano hizo llegar a los hogares norteamericanos un cheque de estímulo para paliar los efectos económicos de la pandemia.

El mes pasado, el presidente norteamericano Donald Trump anunció que su administración podría entregar una segunda y "muy generosa" ronda de esos cheques.

Trump aseguró que estaba abierto a una nueva vuelta de pagos de ayuda si esta se aprobaba en el Congreso, pero no ofreció detalles sobre la cantidad o el plazo en que podría llegar a los estadounidenses, entre los que se cuentan más de 30 millones de desempleados por la actual crisis sanitaria.

El de Bulit es apenas un caso entre las muchas familias radicalmente afectadas por la situación económica tras la pandemia, que se ha convertido en la pesadilla de las autoridades del estado.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis aseguró en conferencia de prensa este lunes que el brote de coronavirus se ha “estabilizado” en el territorio, a pesar de que los contagios siguen aumentando a diario y llegaron a más de 6 300 en las últimas 24 horas.

Durante el intercambio con la prensa desde Tallahassee, DeSantis dijo que “estamos mucho mejor de lo que estábamos en marzo” y anunció la reapertura el próximo sábado de dos parques temáticos de Disney en Orlando, Magic Kingdom y Animal Kingdom.

“La sociedad puede seguir funcionando de una manera segura”, dijo el gobernador. “Queremos que las personas sigan yendo al trabajo”.