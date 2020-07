Organización checa ayudará con mil dólares a iniciativas de la sociedad civil cubana

La organización no gubernamental checa People in Need (PIN), respaldará con una suma monetaria a proyectos de la sociedad civil cubana que la organización estará recibiendo desde la isla hasta el próximo 25 de julio de este año.

PIN, que promueve la difusión y defensa de los derechos humanos, dijo en un comunicado que dará prioridad a las iniciativas que “favorezcan el pensamiento crítico e inclusivo y la participación ciudadana en Cuba, que atiendan a una perspectiva de género”.

El directivo de la organización, Juan Torres, dijo que las propuestas “abarcan un amplio rango de variedades”, según declaraciones a Radio Televisión Martí. Las mismas serán apoyadas con una cantidad de 1 000 CUC y deberán ser ejecutadas con una duración máxima de 4 meses.

Quienes estén interesados en participar deberán enviar a cuba@peopleinneed.cz una carta de referencia (para las asociaciones/individuos que nunca han tenido un proyecto o contacto personal con PIN) y una carta (como máximo de una sola a página) sobre la organización o la persona que solicita los fondos.

Los temas a considerar son los siguientes: Cívico-sociales y económicos (incluidos sobre derechos laborales, cuentapropismo); periodismo y/o comunicación y proyectos para formar una ciudadanía comprometida o responsable con su municipio y el medio ambiente.

Además, se evaluarán proyectos de igualdad de género y diversidad de género y sexual, y aquellos encaminados a promover la dinamización de la vida colectiva de los municipios. De igual modo, se tendrán en cuenta los proyectos para impulsar la participación ciudadana como instrumento en el desarrollo económico de su municipio.

Cada propuesta deberá tener una extensión máxima de 5 páginas (sin contar con el desglose del presupuesto). Asimismo, se advierte que los gastos en recursos humanos no podrán superar el 30% del presupuesto total y cada individuo/organización podrá presentar un único proyecto.

Los candidatos que no cumplan con esos requisitos serán rechazados y no se aceptarán los envíos después de la fecha límite, aclaró la ONG, que hizo una primera convocatoria desde febrero hasta julio.

En esta segunda invitación apuestan por ideas innovadoras y creativas que favorezcan el pensamiento crítico e inclusivo y la participación ciudadana en Cuba, explicó Torres. Los resultados se deben reportar antes del 31 de diciembre de 2020.

La organización pide considerar las circunstancias actuales en medio de la pandemia del coronavirus y, por tanto, llama a diseñar las actividades de forma que se eviten riesgos para los participantes y la población en general.