EE.UU. envió dos aviones a Cuba con ayuda humanitaria esta semana

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Dos vuelos procedentes de Miami aterrizaron esta semana en el aeropuerto de Santiago de Cuba con 1,900 kits de alimentos e higiene donados por el gobierno de Estados Unidos, según informó Cáritas Cuba en su sitio oficial.

El primero de los aviones llegó el martes y el segundo el jueves, completando así el tramo final de la primera donación estadounidense de 3 millones de dólares anunciada en noviembre de 2025 tras el paso del huracán Melissa por el oriente cubano.

La asistencia será distribuida por voluntarios parroquiales, sacerdotes, equipos diocesanos y religiosas entre familias en situación de vulnerabilidad de la provincia de Santiago de Cuba afectadas por el ciclón.

El huracán Melissa tocó tierra el 29 de octubre de 2025 en la zona de Guamá, Santiago de Cuba, como huracán de categoría 3, causando devastación en viviendas, hospitales e infraestructuras y obligando a evacuar a unas 735,000 personas en el oriente de la Isla.

Washington condicionó desde el inicio toda la ayuda a que fuera distribuida exclusivamente por la Iglesia Católica y Cáritas Cuba, sin intermediación del gobierno cubano, una modalidad respaldada por el secretario de Estado Marco Rubio.

La distribución arrancó el 14 de enero de 2026 con el primer vuelo de carga al aeropuerto de Holguín, y desde entonces la ayuda ha llegado también por vía marítima: un barco con siete contenedores atracó en Santiago de Cuba en febrero y cinco contenedores adicionales llegaron en abril con más de 3,500 módulos de alimentos, higiene y artículos del hogar.

Al 8 de mayo, Cáritas Cuba reportó haber ejecutado el 82% de la primera donación, con el 18% restante previsto para este mes, beneficiando a 8,800 familias en Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Bayamo y Guantánamo.

El régimen cubano, en contraste, minimizó públicamente la asistencia. El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío la describió como «bolsitas individuales de alimentos y aseo», más otros materiales que, según sus palabras, «siempre se agradecen».

Estados Unidos ya amplió su compromiso con 6 millones de dólares adicionales, elevando el total comprometido a 9 millones, mientras Rubio llegó a ofrecer hasta 100 millones de dólares condicionados a que la distribución se realice a través de organizaciones no gubernamentales o entidades religiosas independientes del Estado cubano.