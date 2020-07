La reacción J Balvin al sorprendente cambio de look de Anuel AA a lo Billie Eilish

Al contrario que muchos de sus compañeros de profesión, Anuel AA no es uno de los artistas urbanos que constantemente se está cambiando su peinado. De hecho, en pocas ocasiones le hemos visto innovar con su look. La última vez que lo hizo fue un corte de pelo y se arrepintió del resultado a las pocas horas...

Pero ahora el artista puertorriqueño ha querido dar un cambio radical a su imagen y se ha atrevido con un arriesgado color para su cabello: verde flúor.

La parte de arriba de su pelo ahora está teñida de este color tan llamativo, mientras que el resto continúa con su color natural de cabello.

Ante este sorprendente cambio reaccionaban sus fans de diferentes maneras, aunque la más comentada era la de su compañero y amigo J Balvin. "Bienvenido al club", le escribió el artista colombiano, quien se caracteriza por lucir estridentes colores en su cabello.

Este cambio de Anuel AA no ha pasado desapercibido para nadie y son muchos los que señalan su similitud con el peinado que lleva la reconocida cantante estadounidense Billie Eilish, quien lleva el mismo color para en sus raíces.

Aunque muchos podrían pensar que se trata de una coincidencia, la verdad es que recientemente el 'bebesito' expresó sus ganas de trabajar con la estrella de 18 años.

"Me gustaría trabajar con Billie Eilish, me gusta mucho su música. Es muy diferente, pero me gusta mucho su estilo y es la única ahora mismo con la que me gustaría colaborar", comentó Anuel AA en el programa de James Corden 'The Late Late Show'.

Bien podría tratarse de una casualidad, pero teniendo en cuenta estas palabras, todo parece indicar que su colaboración podría estar muy cerca... O bien, es una gran manera de captar la atención de Billie.

¿Se estará fraguando una canción entre ambos?

