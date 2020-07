Arrestan a tres hombres y dos adolescentes por el asesinato del rapero Pop Smoke

Tres hombres y dos adolescentes han sido arrestados por el asesinato del rapero Pop Smoke de 20 años en Hollywood Hills el pasado febrero.

La policía de Los Ángeles informó este jueves que los cinco sospechosos se encuentran bajo custodia policial, pero no se revelaron las identidades ni trascendieron más detalles de los arrestados.

En horas de la madrugada del pasado 19 de febrero, Bashar Barakah Jackson –nombre real del rapero– recibió varios disparos durante un robo en la casa en la que estaba rentado.

Pop Smoke fue trasladado con urgencia al Centro Médico Cedars-Sinai, donde finalmente falleció.

Según reportes preliminares, el robo fue tan solo una manera de enmascarar el asesinato del rapero y, al parecer, se trata de un ajuste de cuentas.

La casa donde ocurrió el tiroteo es propiedad de la estrella del show The Real Housewives of Beverly Hills, Teddi Mellencamp, hija del músico John Mellencamp.

A principios de julio se estrenó un álbum póstumo de Pop Smoke, Shoot For The Stars Aim For The Moon, que fue tendencia durante varios días en las plataformas musicales.

El rapero estaba trabajando en la postproducción del disco cuando fue asesinado. El material tiene colaboraciones con 50 Cent, Roddy Ricch, Tyga, Future, Lil Baby y la reguetonera colombiana Karol G.

El disco está producido por 50 Cent y cuenta con 19 temas, entre ellos el sencillo Dior, el mayor éxito del artista.