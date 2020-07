Miembro de UNPACU denuncia que la policía le robó la carne de cerdo que iba a vender

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, denunció el pasado sábado el robo que sufrió uno de los miembros de la organización opositora por parte de la policía, que arbitrariamente le quitó un saco con carne de un cerdo que su dueño había criado, matado y tenía listo para vender.

Danilo Dedieu Fernández, residente en Santiago de Cuba, declaró que se encontraba en el reparto Altamira de la ciudad, adonde llegaron los agentes con los inspectores y le preguntaron el precio de venta de la carne.

“Yo les dije que a 45 y a 50 pesos, pero como soy activista, se lo vendo al pueblo a un precio mínimo de 40 pesos. Pero ellos no creyeron en nada de eso, me empezaron a hacer preguntas, esas que ellos hacen a su manera; me pidieron el carné y yo les dije que no lo tenía, que la Seguridad del Estado me lo había quitado“, describió.

“A ellos no les bastó, cargaron con el macho, que ni estaba comercializándose, porque yo no lo estaba vendiendo. El macho estaba entero, acabado de matar dentro de un saco, lo montaron en un lada, me dejaron a mí y se llevaron el animal”, precisó.

Dedieu Fernández refirió que no le pusieron multa alguna, lo cual hubiera sido lógico de haber estado haciendo algo verdaderamente punible. En el saco que le quitaron los oficiales había más de cien libras de cerdo.

La víctima de este nuevo abuso de las autoridades represoras es un hombre mayor que camina incluso con un bastón debido, según relató, a una golpiza que tiempo atrás le propinaron miembros de la policía política.

“Me causaron una hernia discal, que estuve más de dos meses ingresado sin caminar y ahora tengo que operarme para ver si me puedo salvar”, detalló.

A su lado, José Daniel Ferrer acusó a las fuerzas represoras de haber robado impunemente a un hombre enfermo que solo trata de sobrevivir.

“Le quitan su carne de cerdo, el cerdo que con mucho trabajo crió y llevó a un tamaño, con la intención de vivir honradamente y de alimentar de manera honesta a su familia”, dijo.

“Esta situación de que la policía desaloja a los cubanos de sus bienes, de la carne de cerdo, del arroz, de cualquier producto, ocurre constantemente por toda la isla”, añadió.

Según Ferrer, fue la propia gobernadora de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson, la que estuvo al frente del operativo dirigido a despojar a ciudadanos que tratan de vender sus productos.

“La realidad es que el régimen ha aumentado sus precios por todos lados y que la escasez que provoca el propio régimen hace que los productos se encarezcan, escaseen y tomen más altos precios de día en día; son ellos los principales responsables del desabastecimiento, la miseria generalizada y el hambre que se incrementa de día en día”, acusó.

“Pero como siempre ocurre, ellos entonces las medidas las toman contra los cuentapropistas y los ciudadanos que tratan de sobrevivir en medio de situaciones y condiciones tan difíciles, tan precarias”, cuestionó.

“Beatriz Johnson por Altamira y otras partes de Santiago de Cuba, con la policía e inspectores despojando a ciudadanos con miseria y hambre que tratan de alimentar a su familia”, concluyó.