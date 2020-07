Muere la actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta, a los 57 años

La actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta, ha muerto a los 57 años a causa de cáncer de mama contra el que luchaba desde hace dos años.

Ha sido el mismo John Travolta el que informó de la triste noticia a través de sus redes sociales. "Con el corazón roto informo de que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Ella peleó en una lucha valiente con el amor y el apoyo de tantos", expresó el domingo en su perfil de Instagram.

"Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos con sus médicos y enfermeras en el MD Anderson Cancer Center, todos los centros médicos que han ayudado, así como con sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar allí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdóname por adelantado si no tienes noticias nuestras por un tiempo", añadió en el mismo comunicado.

La hija de la pareja de actores, Ella Bleu Travolta, le rindió un emotivo homenaje a su madre en sus redes sociales con las siguientes palabras: "Nunca he conocido a nadie tan valiente, fuerte, hermosa y cariñosa como tú. El que haya sido afortunado de conocerte o de haber estado en tu presencia estará de acuerdo en que tenías un resplandor, una luz que nunca dejaba de brillar y que hacía que quien estuviera junto a ti se sintiera feliz al instante. Gracias por estar ahí para mí sin importar lo que ocurriera. Gracias por tu amor. Gracias por tu ayuda y gracias por hacer de este mundo un lugar mejor. Has convertido la vida en algo precioso y sé que continuarás haciéndolo siempre. Te quiero mucho, mamá".

Kelly Preston -cuyo nombre real es Kelly Kamalelehua Smith- nació el 13 de octubre de 1962 en Honolulu, Hawái. Estudió actuación en la Universidad del Sur de California y comenzó su carrera en 1985.

La reconocida actriz protagonizó películas como SpaceCamp, Twins, Jerry Maguire o For Love of the Game y su última intervención en la gran pantalla fue en 2018 en el film Gotti junto a su marido, donde encarnó a la mujer del mafioso John Gotti. También apareció en el videoclip de She Will Be Loved, de Maroon 5.

La pareja de actores se casó en 1991 y fruto de su amor son sus hijos: Ella y Benjamin, de 20 y 9 años respectivamente. Además tuvieron otro hijo, Jett, que murió a los 16 años en 2009.

Se conocieron en unas pruebas de audición en 1987 para la película Los expertos. En ese momento, la actriz se acababa de divorciar de su primer marido, el actor Kevin Gage.