Yulien Oviedo se junta con El Micha y Yomil y El Dany: "Este 2020 se llama la unión del género"

El músico y cantante cubano Yulien Oviedo es uno de los artistas del género urbano de la isla que siempre ha abogado por la unión y la buena relación entre los cantantes del gremio.

A cada rato, el excharanguero recurre a sus redes sociales para comunicar alguna que otra colaboración musical con paisanos, como fueron sus últimas actualizaciones de próximos estrenos junto a Leoni Torres y Chacal.

Ahora, Yulien Oviedo ha querido dar muestra de un nueva lección compañerismos y apoyo dentro del entorno reguetonero cubanos y ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece posando junto a los populares Alex Duvall, El Micha y el dúo Yomil y El Dany.

Según el cantante, este 2020 se será el año que más trabajos en colaboración se verán dentro del género. Asimismo, quiso hacer una invitación a todos aquellos artistas que aún no se atreven a apostar por este tipo de reuniones y decirles que cuando decidan hacerlo, "serán bienvenidos al equipo también".

"Rompiendo el hielo. Este 2020 se llama 'la unión del género'. Sé que faltan muchos más, pero cuando salgan de su letargo y se den cuenta que un solo palo no hace monte, serán bienvenidos al equipo también", expresó el músico junto a la instantánea.

Además del potente mensaje que guarda, la imagen también adelanta uno de sus nuevos proyectos musicales de reguetón que verá la luz en las próximas semanas.

Se trata del sencillo que están a punto de estrenar Yomil y El Dany y Yulien Oviedo y que tendrá bajo el título I'm sorry for you / Lo siento por ti. La propia agrupación fue la encargada de compartir un adelanto en su perfil oficial de Instagram en el que puede escuchar una parte de su letra.

I'm sorry for you, por su parte, es uno de los temas que formarán parte del nuevo álbum de estudio Los champions que lanzará Yomil y El Dany en todas las plataformas digitales.

Además de Yulien Oviedo, el disco contará con la participación de varios cantantes cubanos, en total 26, entre los que se encuentran Insurrecto o Insuchavia, Harryson, Kimiko & Yordy y Alex Duvall.