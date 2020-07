Yotuel Romero: "Es triste cuando te das cuenta que en Cuba no hay democracia"

El cantante cubano Yotuel Romero ofreció una entrevista al canal de televisión Univisión en la que habló de sus inicios en la música, del nacimiento de Orishas, de su éxito y también dejó saber su opinión sobre la situación política que vive Cuba.

El integrante de la agrupación Orishas comenzó la conversación hablando sobre cómo dejó detrás la isla para lograr establecerse y comenzar una nueva vida en París, Francia. El artista contó que salió de Cuba junto a Ruzzo "por un intercambio cultural" tras ganar un festival de rap. Sin embargo, sus primeros meses en la ciudad europea no fueron como esperaban y se tuvieron que enfrentar al duro reto de pasar hambre y vivir en la calle.

"No me muerde la boca ni me hace ser menos decir que yo estuve tres meses durmiendo en el metro de París con Ruzzo, luchando durísimo contra el hambre", expresó.

No obstante, la suerte les cambió unos meses después cuando les llegó la oportunidad de grabar unas canciones. En ese mismo tiempo, corría el año 1998, conocieron a Roldán y le ofrecieron la idea de que formase parte del grupo.

Yotuel contó en un principio Roldán estaba un poco reacio a aceptar la oferta, pero que después de escuchar la canción Represent se enamoró del proyecto y comenzaron a grabar juntos. Fue entonces cuando firmaron con una empresa discográfica y en el año 2000 arrancó Orishas. A pesar de que dos de los integrantes dejaron de formar parte del grupo, Ruzzo, Yotuel y Roldán llevaron Orishas a lo más alto, alcanzando la fama y galardones, como un Grammy Latino.

Luego de echar una mirada al pasado y recordar cuando decidieron hacer la pausa en 2009 tras "inquietudes diferentes" y su posterior unión en 2016, Yotuel habló de la última vez que viajó a Cuba, hace dos años, e hizo referencia a la difícil situación que vive isla debido a su gobierno comunista.

"Cuba es siempre una experiencia agridulce. Dulce porque te encuentras a tus amigos del barrio, te reencuentras con tus raíces, te reencuentras con tu gente. Y agrio porque mi gente está sufriendo mucho, están ocurriendo muchas cosas humanamente tristes en Cuba y eso hace que te afecte", comentó.

Sobre la situación política de Cuba, el artista agregó: "Es triste cuando te das cuenta de que no hay democracia. Vas a Cuba y tes cuenta de que Cuba está basado en una dictadura porque es totalitario".

Yotuel confesó que sintió miedo al cantar en la isla en 2009 durante la actuación en La Habana de Orishas durante el Concierto Paz sin Fronteras y que en todo momento mantuvo la incertidumbre sobre si la seguridad del estado tomaría algún tipo de represalia contra él o su familia por cantar sus canciones.

"Me dio miedo que pusieran tomar alguna represalia contra mi persona por yo expresar libremente mis inquietudes y cómo realmente pienso, me da miedo que eso pudiese afectar de algún modo a mi mamá, a mi familia. Llega un momento en el que tienes que estar preparado", añadió.

Para finalizar la conversación, la periodista se refirió a Yotuel como un "privilegiado", pues a diferencia de otros artistas como Celia Cruz o Willy Chirino, había tenido la oportunidad de cantarle al pueblo de Cuba. Al respecto, exclamó:

"Ojalá que eso ocurra, yo creo que es momento de que Cuba se abra a pensamientos diferentes porque yo sé que hay mucha gente en la isla que piensan como yo".

