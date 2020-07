Un hombre increpa al gobernador de Florida en plena rueda de prensa

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue increpado durante la rueda de prensa del lunes por un joven que lo acusó, a gritos, de no estar haciendo nada para frenar la pandemia de COVID-19 en el estado.

"Eres una vergüenza. Estamos teniendo récord de casos todos los días y no estás haciendo nada. Estás falsificando la información y confundiendo al público. Más de 4.000 personas han muerto y están culpando a los manifestantes. No tienen ningún plan y no están haciendo nada", le increpó Thomas Kennedy, que poco después publicó imágenes que recogen el momento.

Kennedy es organizador en Florida de United We Dream, "la mayor red de inmigrantes dirigida por jóvenes en el país", con más de 400 mil miembros, según su web.

Imágenes compartidas por The Washington Post, muestra cómo el gobernador intentó no atender a la interrupción y continuar con su intervención como si nada, aunque se vio frenado en algunos momentos por los gritos de Kennedy, hasta que el joven fue desalojado de la sala.

En declaraciones posteriores a la prensa local, Kennedy precisó que interrumpió al gobernador durante su discurso para manifestar la frustración que siente ante la crisis que atraviesa Florida donde, según manifiesta el joven, muchas voces como las suyas no están siendo escuchadas.

En la rueda de prensa, que tuvo lugar en el hospital Jackson Memorial, de Miami, el gobernador anunció el envío de 3 mil sanitarios adicionales para centros hospitalarios y de cuidados de la tercera edad.

Anunció, igualmente, la puesta en marcha de 14 centros de aislamiento para contagiados, concretamente para personas que necesitan estar aisladas y no pueden hacerlo por las condiciones de su vivienda.

DeSantis dijo también que los residentes en el estado no están obteniendo los resultados de los tests con la rapidez prevista. Están tardando 7 días en dar los resultados y "mientras tanto las personas asintomáticas que se hicieron la prueba no se aíslan, y esto produce contagios. Nuestro reto es controlar a los asintomáticos", subrayó el gobernador.

A pesar de la crisis que atraviesa Florida, con hospitales desbordados y falta de personal médico, la máxima autoridad del estado no anunció, sin embargo, que piense regresar a medida de confinamiento.

Florida, epicentro de la pandemia

Un grupo de expertos médicos de Miami consideró también este lunes que la situación del coronavirus en el sur de Florida es tan grave que, no solo se ha convertido en epicentro de la pandemia en país, sino que además no dista demasiado de lo visto en la ciudad china de Wuhan a comienzos de año.

"Miami es ahora el epicentro del virus", dijo Lilian M. Abbo, MD, especialista en enfermedades infecciosas del Sistema de Salud de la Universidad de Miami durante una videoconferencia, y añadió que "lo que estábamos viendo en Wuhan [China] hace cinco meses, ahora lo estamos viendo aquí".

Los expertos poco después de que Florida anunciara en el día de ayer 12.624 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 3269 corresponden al condado de Miami-Dade.

El dato llegó apenas un día después del domingo, en que Florida estableció un récord para cualquier estado con 15.300 casos nuevos en 24 horas.