Maluma calienta las redes con sexy baile sin camisa y en bañador

No cabe dudas de que Maluma tiene la fórmula perfecta para convertirse por unas horas en el rey de las redes sociales y poner a suspirar a los casi 52 millones de seguidores que posee en su perfil de Instagram.

Resulta que el famoso cantante colombiano de música urbana ha sacado a relucir sus dotes de bailador de merengue, un detalle que no ha dejado indiferente a nadie, mucho menos cuando se trata de danzar sin camisa y en bañador mientras lucía sus tonificados abdominales.

Lo hizo a través de un vídeo que subió a su cuenta de dicha red social y en el que se le pude ver moviendo la cintura con total soltura mientras baila al ritmo del tema Ella es tan bella, un clásico de la música latina interpretado por la agrupación dominicana Rikarena.

"Sabor latino. (El que no bailó esto en unos 15s no está naaaa)", expresó el artista junto al audiovisual.

Semejante escena no se escapó de la mirada de sus más fieles admiradores, quienes han llenado de comentarios el post del vídeo de la estrella del reguetón y al parecer han mirado el vídeo en bucle, pues cuenta nada más y nada menos que con cinco millones y medio de visualizaciones en menos de 24 horas de publicado.

"Dios mío, qué movimientos más ricos", "No pares de bailar bebé", "Lo quedaría por bailar es canción contigo", "Me has tirado al pasado con ese tema, pero necesito volver al presente para verte moverte así", "Nos torturas y lo sabes", "Qué lindo eres, ese short te queda divino mi amor" o "Debes estar prohibida tanta perfección", son algunos de los piropos que le han llegado al intérprete de ADMV.

Aunque siempre tiene una legión de fans que esperan con ansias cada una de sus publicaciones, Maluma ha estado muy popular en las redes sociales en los últimos días y no precisamente por presumir de su tonificado cuerpo o su hacer uso de su lado más seductor.

Recientemente, el Pretty Boy anunció una nueva colaboración con la cantante, actriz y bailarina estadounidense Jennifer Lopez que calificó de "una bomba", una noticia que revolucionó a sus incondicionales que ya esperan impaciente poder escuchar el resultado de este importante junte que huele a éxito.

"Esta clase me gusta... ¿quién creen que es el necio y quién es el juicioso de los dos? Ah siii... estamos grabando una bomba", expresó el colombiano junto a una imagen en la que aparecía junto a la Diva del Bronx y que automáticamente se convirtió en uno de los post más comentados del momento.

