Brigada médica cubana no podrá seguir en Perú después del 27 de julio

La brigada médica cubana no podrá permanecer en Perú más allá del 27 de julio si las autoridades de ese país no justifican su permanencia y solicitan una prórroga del permiso para ejercer la profesión, comunicó el Colegio Médico del Perú (CMP).

"Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna comunicación que justifique la ampliación del período de vigencia de la autorización temporal que caduca el 27 de julio de 2020, por lo que luego de esa fecha el equipo de médicos extranjeros de la Brigada de Ayuda Cubana, no podrán seguir ejerciendo actividad profesional en el Territorio Nacional sin incurrir en ejercicio ilegal de la profesión médica, tipificado en el artículo 290 del Código Penal Peruano", detalla el comunicado de CMP hecho público el 12 de julio.

Los especialistas de salud cubanos son 50 médicos y 35 enfermeras de la Brigada Henry Reeve, quienes llegaron por un acuerdo entre los Ministerio de Salud de Cuba (MINSAP) y Perú (MINSA) ante la incidencia del coronavirus en ese país.

El comunicado apunta que los médicos cubanos estaban autorizados a ejercer en las zonas de mayor riesgo y de mayor necesidad de médicos, sin embargo fueron enviados a otros lugares de menor necesidad.

El CMP agrega que "no está en desacuerdo con la llegada de los médicos cubanos ni de cualquier profesional médico de otro país para trabajar en el Territorio Nacional, siempre y cuando se justifique de manera real la necesidad de su presencia ya sea por su alta especialización o por su espíritu de colaboración; pero respetando y tomando en cuenta la normativa que para tal fin establece el Colegio".

Según el Código Penal vigente en Perú, los médicos cubanos pueden ser sentenciados entre uno a cuatro años si no obtienen los permisos para seguir ejerciendo la profesión en ese país.

El referido artículo 290 detalla que "la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años, si como consecuencia de las conductas... se produjera alguna lesión leve; y no menor de cuatro ni mayor de ocho años, si la lesión fuera grave en la víctima. En caso de muerte de la víctima, la pena privativa de la libertad será no menor de seis ni mayor de diez años".

El medio peruano Gestión reveló que el Ministerio de Salud del Perú paga 2000 dólares mensuales a cada uno de los médicos cubanos, de esa cifra finalmente son depositados 1800 en una cuenta de ahorros individual, especificó el gobernador de Moquegua, Zenón Cuevas.

Perú es el segundo país de América Latina con más casos confirmados de coronavirus, más de 333 860 pacientes en total, solo por detrás de Brasil. De ese total lamentablemente fallecieron 12 229 personas, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins hasta el cierre de esta noticia.

Pese a que el Gobierno de Cuba no suele divulgar cuánto cobra por el envío de médicos a otros países, estos meses fueron revelados los contratos por el coronavirus con Sudáfrica que asciende a más de 23 millones y con México que supera los 6 millones de dólares.