Muere joven doctora en accidente en Santiago de Cuba

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Thalía Milagros Mariño Recouso, recién graduada como Doctora en Medicina, perdió la vida el pasado jueves 1 de mayo tras un accidente de tránsito en la calle Escario, reparto Santa Bárbara, Santiago de Cuba, en una intersección que vecinos califican como una de las más mortales de la ciudad.

Según reportó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, Thalía viajaba en moto junto a su pareja, también médico, cuando al parecer violaron la señal de Pare y fueron impactados violentamente por un automóvil.

Testigos aseguran que la joven llegó con vida al hospital, pero murió una o dos horas después a causa de la gravedad de las lesiones.

Su pareja sobrevivió al impacto y permanece hospitalizado. Hasta el momento no se conocen detalles oficiales sobre su estado de salud, y las autoridades cubanas no han emitido ningún pronunciamiento.

Las imágenes del lugar muestran una motocicleta derribada con daños severos, un casco de cara completa caído sobre el pavimento mojado y un automóvil sedán plateado con el capó delantero abollado.

Thalía se había graduado recientemente en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, institución que en la promoción 2024-2025 entregó títulos a 1,164 nuevos profesionales de la salud, entre ellos 298 médicos.

La intersección donde ocurrió el accidente tiene un historial documentado de siniestros. Un camión de mudanza estatal impactó contra una moto con sidecar en esa misma calle el 3 de mayo de 2025, dejando al motorista herido.

Vecinos llevan años denunciando el peligro de esa esquina. Según Mayeta Labrada, «la señalización es deficiente, el cartel de Pare suele ser robado o ignorado, y hace falta una intervención seria antes de que otra familia vuelva a vestirse de luto».

«No es un accidente aislado. Es una advertencia que se repite. Y que nadie escucha, hasta que ya es demasiado tarde», concluyó.

La muerte de Thalía no es un caso aislado. Los accidentes de tránsito dejaron 750 muertos en Cuba durante 2025, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial, con un total de 7,538 siniestros y 6,718 lesionados.

Motos, ciclomotores y peatones estuvieron involucrados en el 63% de los accidentes registrados ese año, y el 75% de las carreteras y vías del país se encuentran en estado técnico regular o malo.

No es la primera vez que un joven médico cubano pierde la vida en circunstancias similares. El médico Ricardo Cabrera Enoa falleció en un accidente de tránsito en Granma en abril de 2024, y la Dra. Iliet Ramírez Sardiñas murió junto a su hijo de ocho años y otras dos personas en febrero de este año.

Estos casos reflejan la vulnerabilidad de los profesionales de la salud que, ante la crisis de transporte en Cuba, se ven obligados a desplazarse en motocicletas por vías en pésimas condiciones y con señalización insuficiente.