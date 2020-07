Ivanka Trump se suma a la campaña a favor de Goya

Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, se sumó este martes a la campaña a favor de Goya tras el boicot contra esa empresa de alimentos por los elogios de su presidente ejecutivo Robert Unanue al republicano.

"Si es Goya, tiene que ser bueno", escribió en inglés y en español Ivanka el eslogan de la compañía junto con una foto suya con una lata de frijoles negros en las manos.

Desde que la semana pasada Unanue dijo que "todos hemos sido ciertamente bendecidos por tener a un presidente como Trump que es un constructor", Goya está en el centro de la polémica entre adversarios y seguidores del presidente.

La foto de Ivanka, de 38 años y una de las asesoras de Trump, fue agradecida y criticada por varios usuarios en las redes sociales, e incluso es motivo de memes.

"¿Por qué un alto funcionario de la Casa Blanca respalda un producto alimenticio?", cuestionó el periodista Kyle Griffin. Otros señalaron que el apoyo de Ivanka es ilegal porque la ley establece que "un empleado no deberá usar o permitir el uso de su posición o título en el gobierno ni ninguna autoridad asociada con su cargo público para respaldar ningún producto, servicio o empresa".

Por otra parte, los mensajes de apoyo usaron hasta el eslogan de la campaña del presidente en 2016 con "Make Goya great again" (Haz Goya grande otra vez, en español), "apoyo totalmente a Goya, excelentes productos y excelente CEO" y "lo mismo aquí... compramos un montón de productos Goya y continuaremos".

La hija de Trump también fue objeto de memes por su foto.

En 2017 la propia Ivanka Trump fue objeto de un boicot a su marca de ropa. Un año después cerró la compañía para centrarse en su trabajo en la Casa Blanca.

La polémica con Goya llevó incluso al presidente Trump a mostrar su respaldo al CEO de la compañía y nieto de los fundadores. "I Love Goya Foods! (Yo amo Goya, en español)", señaló en su cuenta oficial de Twitter. A esta iniciativa se sumaron numerosos cubanos en Estados Unidos.

El CEO de Goya reiteró su postura en una entrevista y afirmó "no pediré disculpas por decir, y sobre todo cuando te llama el presidente de Estados Unidos, dirías, ‘¿no, lo siento, estoy ocupado, no gracias?’ No se los dije a los Obama y no se lo dije al presidente Trump".