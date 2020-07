José Daniel Ferrer a los cubanos en Estados Unidos: Compren Goya y cuídense de Ocasio-Cortez

"Compren Goya", dijo hoy el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, en un video publicado en el canal de YouTube de la organización.

“Cuando oí que la izquierdista Alexandria Ocasio-Cortez había pedido a sus seguidores un boicot a los productos de Goya me dije: si yo viviese en Estados Unidos o en cualquier país donde se comercialicen los productos de Goya, entonces de ahora en adelante no compraba otro producto que no fuese Goya”, comentó.

El activista cubano rechaza la campaña contra Goya Foods que han protagonizado figuras de la izquierda política en Estados Unidos.

“Compren Goya, no le hagan el más mínimo caso a la izquierdista Alexandria Ocasio-Cortez”, agregó el activista, quien considera que en este momento defender a la compañía es defender la libertad.

Ferrer recordó cuando le llevaban sazonadores Goya a la cárcel, porque era lo único que le ayudaba a poder comer los alimentos que dan en las prisiones, de pésima calidad.

“Gracias a los cubanos solidarios en esa tierra siempre que hemos estado en prisión y siempre que pueden ayudarnos nos hacen llegar productos de esa marca", comentó.

El hashtag #Goyaway se hizo tendencia en redes sociales este viernes, como parte de una campaña para boicotear a la empresa luego de que Robert Unanue, su presidente ejecutivo, elogiara a Donald Trump públicamente durante un evento organizado por el mandatario para apoyar a los hispanos.

Una de las primeras en responder fue la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien escribió en su cuenta de Twitter: "Estoy googleando cómo hacer mi propio adobo".

Muchos cubanos han manifestado no estar de acuerdo con el boicot, entre ellos el senador cubanoamericano Ted Cruz, representante de Texas, quien dijo que Goya constituye un alimento básico de la comida de la Isla.

"Mis abuelos comieron frijoles negros de Goya dos veces al día durante casi 90 años. Y ahora la izquierda está tratando de cancelar la cultura hispana y silenciar la libertad de expresión", escribió en Twitter.