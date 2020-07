Agua mineral y botellitas de Angostura, las únicas ofertas de un mercado en La Habana

El crítico de arte cubano Jorge Gómez de Mello publicó en redes sociales imágenes que muestran el estado del mercadito Oro Negro de 2 y 5ta B, Miramar, donde se aprecia la mayoría de los estantes vacíos.

En el establecimiento el paisaje es yermo. Solo aparecen en las fotos algunas botellas de bebidas, entre ellas, de agua mineral. Otro de los escasos productos que se distingue a la venta son botellitas de Angostura, un ingrediente que sirve fundamentalmente en la preparación de cocteles.

“Imágenes del descalabro. Hoy en el mercadito Oro Negro de 2 y 5ta B, Miramar. Sólo agua mineral y estas botellitas de Angostura al inexplicable precio de 316.25 pesos cubanos o 12.65 cuc”, expuso Gómez de Mello desde su muro de Facebook.

“Ayer fui a la tienda La mariposa, sólo chicle, caramelos, catsup, kit kat (85centavos la barra pequeña de chocolate blanco) y turrón Alicante ($ 3 y pico). La angostura siempre fue cara, lo que no recuerdo su precio porque me rendía, igual esa es la estrategia de esta gente, van subiendo y cómo es más fácil hacer campañas de odio a revendedores no estatales, pues así nos va”, comenta un usuario a la publicación.

Una búsqueda indica que el precio de la Angostura varía de acuerdo al tamaño de su envase, que puede ser de algo más de 6 dólares (4 oz.) hasta de casi 20 dólares (16 oz.). Sin embargo, en Cuba el salario mínimo apenas rebasa los 10 dólares mensuales mientras que el sueldo promedio ronda los 40.

“Llegué al fotoservice de 84 y 3ra (municipio Playa). He pedido cuatro paquetes de baterías AA y cuatro de AAA. La mujer me mira y me dice: lo siento solo podemos darle uno de cada uno. Tuve que hablar con alguien de la cola para llevar dos de cada uno. Es decir 8 baterías de cada tipo. Un desastre todo!! Muy mal!!”, relató otro usuario.

“Será que están dejando los suministros para las nuevas tiendas en MLC, algo que me parece increíble pero que, por lo visto, ya viene en camino. No solo se venderán equipos, también alimentos y aseo, indispensables para la subsistencia. Eso me tiene muy angustiada. Si se pasa trabajo con las pobres ofertas que hay, no quiero ver qué va a quedarse en las tiendas por moneda nacional o CUC cuando activen las otras en moneda dura”, advierte una tercera internauta.

La escasez es un mal que deben enfrentar los cubanos a diario, si bien la situación se ha agravado con la crisis por la pandemia del coronavirus, si bien el discurso de los funcionarios y el gobierno en general tiende a responsabilizar al embargo estadounidense por la falta de productos.

Incluso la prensa oficialista reconoció que el abastecimiento era la causa fundamental de las aglomeraciones o colas de personas en los mercados, pegando así un giro en el argumento oficialista de que la escasez en los mercados tiene como principales responsables a los llamados revendedores.

“No hace falta preguntar demasiado para encontrar la solución definitiva al problema de las colas y los revendedores: abastecimientos”, expuso un reportaje de Cubadebate este martes.