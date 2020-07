Vietnam dona a Cuba material médico por valor de medio millón de dólares para enfrentar el coronavirus

El Gobierno de Vietnam anunció el próximo envío a Cuba de más de dos toneladas de material médico valorado en medio millón de dólares, que incluye kits para diagnosticar el coronavirus, mascarillas quirúrgicas y de tela antibacteriana, trajes de protección y otros insumos médicos.

El viceministro de Defensa de Vietnam hizo entrega simbólica este jueves del donativo a Lianys Torres, embajadora cubana en la nación asiática, según reseñó un medio vietnamita.

Este año Cuba y Vietnam celebran su 60 aniversario de relaciones diplomáticas bilaterales, y la nación asiática -que cuenta con muy pocos casos de COVID-19- ha sido muy generosa en los últimos meses con sus aportes a la isla, que padece un agudo desabastecimiento.

En abril, Vietnam -que cuenta con un amplio historial de donaciones de arroz a Cuba- anunció el envío a la isla de 5.000 toneladas de arroz para ayudar a la isla a solventar sus dificultades alimentarias en medio del enfrentamiento al coronavirus.

En ese momento, el gobierno indochino precisó que estaba dispuesto también a apoyar a Cuba con equipamiento médico para enfrentar la pandemia, algo que ya había hecho ya China, otra estrecha aliada de Cuba en Asia.

También en abril, la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba y el Club de Egresados de ese país en Cuba entregaron una donación de 66 mil dólares y dos mil botellas de gel desinfectante para combatir el coronavirus en la isla.

Con posterioridad, tres doctores vietnamitas graduados en Cuba donaron al país 15 mil mascarillas sanitarias destinada al personal médico que combate la pandemia.

Más recientemente, en mayo, la compañía Viglacera, que posee inversiones en el área Vimariel, en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), en la provincia de Artemisa, donó a Cuba 100 toneladas de arroz dirigida también al personal sanitario cubano que enfrenta la pandemia.

Coronavirus en Vietnam

Vietnam es uno de los países que mejor está conteniendo el coronavirus, según revelan sus cifras oficiales. Hasta el momento solo cuenta con 373 casos confirmados y ningún fallecido desde el inicio de la pandemia. No obstante, la nación asiático no ha podido evitar la ralentización de su economía, fenómeno del que no se libra ninguna economía en la actual circunstancia.

Del total de casos confirmados en Vienam, 352 están restablecidos, y se encuentran ingresados 21 pacientes. La cifra es sorprendente, considerando que comparte una larga frontera con China, el foco original de la enfermedad.

El 25 marzo, la nación asiática -que es el tercera exportadora de arroz del mundo- anunció que suspendía sus exportaciones al extranjero con el fin de tener una reserva prudente para, en caso de una expansión de la epidemia en su territorio, garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos.