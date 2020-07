Ulises Toirac sobre nuevas tiendas en dólares: "Ya está cerca el día ¡que nos paguen en USD!"

El humorista cubano Ulises Toirac bromeó en sus redes sociales que con las nuevas tiendas que abrirán a partir de la próxima semana para vender comida y artículos de aseo personal en dólares los cubanos de la isla están un paso más cerca de tener salarios en dólares.

"Ya tenemos transporte en USD (los autos de renta), ya tenemos electrodomésticos en USD (las tiendas por 'tarjeta'), vamos a tener comida y aseo en USD...¡Qué bueno! Ya está cerca el día ¡que nos paguen en USD!", escribió el humorista.

El post del artista, muy activo en redes sociales, causó reacciones de todo tipo pues, mientras unos lo tomaron con humor igual que él, otros no pudieron ocultar su molestia con las nuevas medidas.

"Me confunde este post ... no se cómo reaccionar, si reírme o llorar", "Tres monedas circulando, ¿será que ya llego el Armagedón?", "Es el único país donde todo es en divisa y te pagan con una moneda que no sirve para nada", "Ulises, no me toques ese tema que si me pinchan no echo sangre", "Eso de que pagarán en USD es lo mejor de su carrera de humorista", "Ya esto da asco", comentaron algunos seguidores del artista.

Otros internautas completaron el post de Toirac: "No y te faltó que los particulares con autos tienen que sacar una tarjeta para poder echar combustible, hasta eso te controlan, no dudes que el aplazamiento hasta diciembre sea para eso, para ponerlo en USD".

El año pasado, el Gobierno cubano habilitó 87 tiendas de electrodomésticos, motos eléctricas y repuestos de automóviles con precios en dólares y en las que se puede comprar únicamente usando las tarjetas magnéticas en moneda libremente convertible.

El lunes 20 de julio, se abrirán tiendas para vender alimentos y otros artículos de primera necesidad con la misma modalidad de las tiendas anteriores. En La Habana está previsto que vendan los mencionados productos en dólares en las tiendas La Puntilla, 3ra. y 70, 5ta. y 42, Línea y 12, Vento y Camagüey, 26 y 51 y Carlos III.