Doctor cubanoamericano ayudará a pagar los estudios a un joven cubano en la Universidad de Florida

Un doctor cubanoamericano de 71 años ayudará a un joven cubano de 18 años a pagar sus estudios de medicinas y ciencia en la Universidad de Florida con una beca de 10 000 dólares durante cuatro años.

Michael Tuchman, neurólogo residente en Palm Beach, dará una ayuda anual de 2500 dólares a Andy Chávez tras leer su historia de superación en el diario local The Palm Beach Post.

Tuchman salió de Cuba también siendo también un niño y aprendió inglés viendo en televisión la serie Rin Tin Tin. Por su parte, Chávez aprendió el idioma con episodios de Bob Esponja.

Desde que el septuagenario cubanoamericano leyó la historia de ese joven, que buscaba becas para continuar sus estudios, intentó ponerse en contacto con Chávez, pero fue imposible por la pandemia de coronavirus en Florida.

"Toda la historia de este niño fue interesante para mí. Básicamente, lo hizo muy bien con muy pocos recursos. Me recordó a mí. No tenía dinero, y tenía que aprender inglés", dijo Tuchman, quien llegó con 12 años a Miami Beach.

Finalmente un editor de The Palm Beach Post puso en contacto a ambos cubanos para coordinar las ofertas de becas.

"Cuando me habló de la beca, no me pareció real. Pero hablé con él y me siento muy afortunado. No pensé que alguien me llamaría con una oferta como esa", confesó Chávez al citado medio.

El joven cubano, que se graduó de la John I. Leonard High School, agregó que "solo saber que hay personas como el Dr. Tuchman es realmente agradable".

Hasta el momento ambos no se han podido conocer personalmente, pero se mantienen en contacto.

Andy Chávez se mudará en agosto, cuando comienza el curso de otoño en Estados Unidos, de Palm Beach a Gainesville para estudiar en la Universidad de Florida.