Aprueban ayuda de 35 millones de dólares para los restaurantes en Miami-Dade

La Comisión del Condado de Miami-Dade aprobó este jueves una ayuda de 35 millones de dólares para los restaurantes locales afectados por la pandemia de coronavirus.

El memorándum de la resolución señala que de esa cifra 5 millones serán destinados al Festival de Vinos y Alimentos de South Beach y FIU Chaplin School Industry Relief Fund, que "dan dinero a empleados despedidos y despedidos de restaurantes de propiedad independiente, restaurantes de hoteles, bares y empresas de catering", apunta el medio local Eater Miami.

Lo 30 millones restantes serán repartidos entre los locales afectados por el COVID-19, quienes podrán solicitar hasta 25 000 dólares; mientras también los empleados despedidos accederán a 500 dólares.

Todavía los comisionados deberán votar la segunda parte de ese paquete de ayudas, algo que ocurrirá el próximo martes y se espera sea igual de unánime que la votación de este jueves.

De momento no se especifican los detalles para acceder a esas ayudas, aunque sí está claro que en un principio podrán acceder los restaurantes con un máximo de 50 empleados e ingresos anuales no superiores a los 10 millones de dólares. En caso de que sobren fondos del Programa de Subsidios para la Industria de la Hospitalidad del Condado de Miami-Dade podrán acceder los locales con hasta 75 empleados y ganancias que no pasen los 15 millones de dólares.

Los propietarios de un solo local tendrán prioridad para recibir ayudas, pero no califican "los clubes nocturnos, bares o camiones de comida móviles, cadenas de restaurantes o franquicias, restaurantes de hoteles propiedad de un hotel y negocios en el hogar", agrega la fuente.

"La intención es que queremos saber qué gastos han tenido durante todo este período COVID. Nos enviarán facturas y podemos enviarles cheques de reembolso", dijo el vicealcalde del condado de Miami-Dade, Edward Márquez.

"El dinero puede cubrir el 100 por ciento de los costos de los equipos de protección personal, el 80 por ciento del alquiler y la hipoteca, y el 50 por ciento de los gastos destinados a "mantener a las empresas operando de manera segura" como servicios públicos, licencias, seguros y alimentos perecederos. Hasta dos restaurantes por grupo de hospitalidad pueden calificar para la subvención", detalla Eater Miami.

En Miami-Dade cerraron los restaurantes y otros locales ante el aumento de los casos de coronavirus.

El condado es el más afectado de Florida con 77 867 casos de los 327 241 reportados desde el inicio del COVID-19 en el estado, según los datos del Departamento de Salud local hasta el cierre de esta noticia.

Lamentablemente en Miami-Dade también están 1270 muertes de las más de 4912 en Florida.