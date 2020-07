Jennifer Lopez sorprende con el peinado más original del verano: ¡'baby hair' y moñitos!

Jennifer Lopez es una de las mujeres más admiradas del planeta. No solo por su constante poder de superación y su impresionante trayectoria en el mundo del espectáculo, también por su estilo.

Con el paso de los años, la neoyorquina se ha convertido en un referente en este plano para millones de personas y constantemente está sorprendiendo con sus arriesgadas y atrevidas apuestas.

Por eso no es de extrañar que todo lo que lleva lo convierte en tendencia. No solo en cuestión de vestimenta, también en maquillaje y peinado. Y en cuanto a esto último, la cantante ha dejado bien claro cuál es el look de este verano: 'baby hair' (o 'pelo de bebé', en español) y moñitos.

El 'baby hair' se consigue fijando en la frente estos pelos cortos que nacen en la parte de delante del cabello. Un peinado que en estos meses se ha consagrado como uno de los del momento gracias a artistas como Rosalía, Alicia Keys y ahora Jennifer Lopez, que en una semana cumplirá 51 años.

Para completar el look, se colocó dos aros grandes, uno de sus complementos más característicos.

La Diva del Bronx ha apostado por este look que estuvo de moda ya en los años 90 y que seguro a partir de ahora volveremos a ver mucho a raíz de su publicación, que rápidamente se ha viralizado y ha alcanzado 1.9 millones de 'me gustas' en Instagram.

Toda una declaración de intenciones la de la prometida de Alex Rodriguez, que ha dejado de lado las extensiones y sus rizos naturales para lucir este peinado perfecto para el verano, ya que no solo parece cómodo, también fresquito para no pasar mucho calor con la melena suelta. Y lo mejor: rejuvenece.

Una versión similar de este peinado llevó a principios de marzo, adelantando desde entonces que los moñitos están en auge. En ese momento, la intérprete de El Anillo dejó los mechones frontales sueltos al igual que gran parte de su melena, recogiendo solo la parte de arriba de su cabello en dos discretos moñitos que le sentaban genial.

¿Y tú? ¿Te atreverías con el estilismo noventero?

