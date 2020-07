El boxeador Yordenis Ugás indignado por declaraciones de Higinio Velez sobre cubanos en Grandes Ligas

El boxeador cubano Yordenis Ugás ha reaccionado con indignación a las recientes declaraciones de Higinio Vélez en las que el directivo de pelota aseguró que la Federación Cubana de Béisbol “está con los brazos abiertos” para recibir a los peloteros cubanos de Grandes Ligas de vuelta en la isla.

“Un comunista que odia a los exiliados e incluidos los atletas cubanos, sale y dice algo y salen todos los cubanos libres a saltar de alegría”, censuró el boxeador la reacción también de algunos emigrados cubanos, y añadió que “somos un pueblo sin memoria, sin vergüenza ninguna”.

El pugilista cubano precisó que si él fuera un pelotero cubano de Grandes Ligas que hubiera sido demonizado, humillado y llamado por las autoridades “traidor”, “apátrida”, y tratado como un delincuente -como ha pasado tantas veces en Cuba con deportistas que han abandonado la isla- ante las declaraciones de Vélez exigiría como mínimo una disculpa.

“A mí me hicieron me hicieron todas esas cosas, pero por mi cabeza nunca pasaría regresar al equipo nacional”, dijo, y calificó de “decepcionante ver la actitud de algunos de nuestros deportistas que parece que el dinero y los éxitos no le han entregado vergüenza”, concluyó el boxeador su contundente mensaje.

En días atras, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), Higinio Vélez, dijo en el programa deportivo La Jugada Perfecta que las autoridades deportivas cubanas estudian la posibilidad de admitir en el equipo nacional a los jugadores que abandonaron el país y firmaron contratos con las Grandes Ligas de Estados Unidos.

"Todo es un proyecto, está en estudio y esperamos que tenga un final muy feliz", dijo. "Los brazos están abiertos, todos son cubanos", agregó.

El funcionario mencionó en el programa que ya hay peloteros de la Isla que estuvieron contratados por Grandes Ligas y que actualmente juegan en el país. Vélez se refería al torpedero Erisbel Arruebarrena, quien jugó para los Dodgers de Los Ángeles, y que este año regresó a Cuba para la Serie Nacional.

Veto a los jugadores que abandonaban el país

El Gobierno cubano vetó durante décadas a los jugadores que abandonaban el país y firmaban contratos en las Grandes Ligas. Durante muchos años, los medios oficialistas omitían sus nombres y censuraban incluso fragmentos de televisión de cuando jugaban en Cuba.

Sin embargo, muchos de los peloteros cubanos que firmaron contratos en la MLB mostraron su disposición durante años a representar a la isla en eventos deportivos internacionales, un reclamo que hasta el momento no ha tenido una respuesta por parte de las autoridades deportivas.

Acuerdo fallido con la MLB

En 2018, la MLB firmó un contrato con la Federación Cubana de Béisbol y el INDER que permitiría a los cubanos residentes en la Isla jugar para equipos de Grandes Ligas en Estados Unidos.

Se trató de un acuerdo que generó gran polémica por los términos en los que los cubanos serían contratados en Estados Unidos, siempre a través de las autoridades de la Isla. Sin embargo, políticos cubanoamericanos como el congresista Mario Díaz-Balart y el senador Marco Rubio pidieron al Departamento de Estado y a la Casa Blanca que revisaran el acuerdo y en abril de 2019 el acuerdo fue anulado por el gobierno de EE.UU., luego de que la Federación cubana publicara los nombres de los 34 jugadores elegibles para firmar.