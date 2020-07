Convocan a encuentro frente al ICRT para exigir la renuncia de la directiva que hizo comentarios homofóbicos

Activistas por los derechos de la comunidad LGBTI+ en Cuba han convocado a un encuentro frente al edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión para exigir la renuncia de Yusimí González Herrera, Directora de Comunicación de ese centro, quien recientemente hizo comentarios homofóbicos acerca de las voces de locutores masculinos.

"La comunidad LGTBIQ indignada y decidida a no seguir siendo discriminada hace un llamado a todos los ciudadanos que se sientan identificados con nuestra lucha, que se basa en no permitir que se nos excluya de la sociedad, a presentarnos este lunes 20 de julio a las 11:00 am frente al edificio del ICRT para exigir la renuncia de la funcionaria", dice un comunicado publicado en redes sociales por el grupo No a la homofobia.

Según explican, este encuentro tiene el objetivo además de "hacer valer nuestros derechos como miembros de la comunidad LGTBIQ".

"Solo el clamor de la comunidad LGBTIQ cubana y de quienes nos apoyan podrá lograr la renuncia de la funcionaria homófoba y las disculpas del ICRT para con sus empleados y empleadas, así como para la población en general", sostiene.

Finalmente el comunicado dice: "¡Las voces "platinadas" también cuentan dentro de la sociedad!"

Mucho ha dado de qué hablar por estos días el audio filtrado en redes sociales en el que Yusimí González Herrera expone durante una reunión su rechazo a lo que llama “voces platinadas” en los locutores masculinos de la radio.

En el audio se le oye decir a la directiva que "las voces platinadas son voces blandas, voces suaves, voces amaneradas. Y no es solamente de locutores. Son periodistas y son colaboradores. Hay colaboradores… ¡Señor mío!”, dijo.

A raíz de estas declaraciones muchos usuarios han estado exigiendo su renuncia del cargo que ocupa.

“Exigimos la inmediata renuncia de esta funcionaria de un medio público cubano, y las disculpas del ICRT ante semejante afrenta a los profesionales LGBTIQ que laboran en ese medio. La homofobia en Cuba sí es institucional, y ello es anticonstitucional, ilegal, y simplemente una vergüenza”, expresó Isbel Díaz Torres en Facebook.

El pasado mes de marzo, luego de la censura en la Televisión Cubana de una escena entre dos personajes homosexuales en la película Love Simon, transmitida en el espacio televisivo "Pensando en 3D", muchos activistas y personas de la comunidad LGBTI+ convocaron a una besada pública frente al ICRT. No obstante, más de un artista o activista fue detenido ese día al tratar de acercarse al edificio de la radio y la televisión.