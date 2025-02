Palmas y Cañas, señalado como el programa más machista y homofóbico de Cuba

Vídeos relacionados:

El programa Palmas y Cañas, emblema de la cultura campesina en la televisión cubana, ha sido señalado como un espacio que perpetúa el machismo y la homofobia en la pantalla nacional.

La denuncia fue realizada por el joven fotógrafo y realizador audiovisual Claudio Peláez Sordo, quien criticó directamente al conductor Julio Alberto Mejías por su actitud.

"Si hay un programa machista y homofóbico hoy en la TV cubana ese se llama Palmas y Cañas, y su conductor Mejías es el principal protagonista. Ese señor va desde el acoso hasta la homofobia con una tranquilidad espantosa", escribió Peláez en redes sociales, generando un fuerte debate.

Varios periodistas y estudiantes de comunicación apoyaron sus palabras, como Adriana Fajardo Pérez y Daiyor Castro Ramírez, quienes señalaron que el programa no solo reproduce estereotipos dañinos, sino que estos son validados en su proceso de producción y edición.

En esa línea, Fajardo comentó: "Cómo pesan estas cosas cuando uno quiere defender el repentismo desde otras miradas".

Mientras que Castro Ramírez escribió: "Estaba en mi casa remordiéndome con la emisión de hoy, que no es la primera vez. Palmas y Cañas defiende la cultura nacional, pero también la cultura del machismo, que está bien arraigada en los campos cubanos, bueno, en toda la geografía, realmente. Pero el "chistecito" de la pajarita fue de muy mal gusto, sumamente incómodo y no solo me avergüenzo por Mejías, sino por todos los que ahí estaban, incluido el público, a los cuales aquello les pareció lo mejor de un Aquelarre porque eran pura risa”.

Y agregó: Lo curioso es que la homofobia y el machismo trascienden al propio programa, si se tiene en cuenta que se graba con antelación, o sea, que no es en vivo, ¿la gente de posproducción no se percató de los detalles esos?, ¿el director qué estaba dirigiendo realmente? Sin palabras. El colectivo del programa debería exigir disculpas por esto, y el ICRT también, así como lo hicieron cuando la polémica de Hacha en los Lucas”.

Asimismo, el igual periodista Maykel González Vivero compartió la publicación y añadió: “Un programa de TV que sigue exhibiendo "machismo y homofobia", como si no tuviéramos normas legales contra la discriminación”.

La controversia ha encendido las alarmas sobre la responsabilidad de los medios en la reproducción de discursos discriminatorios, exigiendo un cambio en la forma en que se abordan la cultura y la tradición en Cuba.

