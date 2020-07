La RAE responde sobre el significado de "platinado", término usado por directiva del ICRT en tono homofóbico

La Real Academia Española (RAE), una institución dedicada a la regularización lingüística mediante la promulgación de normativas dirigidas a fomentar la unidad idiomática en el mundo hispanohablante, respondió sobre el uso de la palabra "platinado", un término usado por la directora del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) para referirse en tono homofóbico a las voces de algunos locutores.

"¿Existe en la lengua española el término "voces platinadas" como dice Yusimí González Herrera, Directora de Comunicación del ICRT de Cuba?", le pregunta a la institución el usuario Jovann Silva en la red social Twitter.

Por su parte, la Real Academia respondió que la palabra platinado "es el particpio de «platinar» 'cubrir un objeto con una capa de platino'".

También aclaró que "en varios países, entre ellos Cuba, se documenta también en relación con el cabello teñido de rubio platino y la persona que lo lleva así".

Desde que esta semana se filtrara un audio en redes sociales en el que Yusimí González Herrera, directora de Comunicación y Contenido del Instituto de Radio y Televisión Cubano, expusiera su rechazo a lo que llamó “voces platinadas” en los locutores masculinos, se ha desatado una gran polémica sobre la homofobia vigente en la institución cubana.

Según se lo oye decir a González Herrera durante una reunión, "las voces platinadas son voces blandas, voces suaves, voces amaneradas. Y no es solamente de locutores. Son periodistas y son colaboradores. Hay colaboradores… ¡Señor mío!”, dijo.

Luego de estas insinuaciones, el locutor cubano Williams Quintana Torres, quien lleva 33 años trabajando en los medios de la Isla, respondió a la directiva diciendo que desconocía el término.

"¡Voz Platinada! No, no sé qué es. De existir lo sabría perfectamente. En 33 años de hacer radio nunca escuché el término platinado", dijo.

"He revisado mis apuntes en viejas libretas de cuando impartía clases de voz y dicción y no, ahí tampoco lo encontré. ¡Voz Platinada no existe! Ahora, voz homofóbica sí y esa es la suya Yusimí", agregó.

A raíz de estas declaraciones, algunos periodistas han decidido contar su testimonio y los episodios homófobos sufridos en el medio.

"Hoy, escuchando a Yusimy González, me regresé al 2013 y literalmente se me retorcieron las tripas. Reviví mi historia, que es también la de muchos como yo y la de otros que, aún silenciados, continúan allí oprimidos, sin hacerse valer por su calidad humana y profesional. Muchos que llegan al ataúd y nunca “salieron del closet” por temor a perder sus posiciones en el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT)", declaró el periodista Carlos Armando Cabrera Gutiérrez, radicado hoy en Miami.

Luego de la polémica generada, Yusimy González Herrera declaró que el audio filtrado donde se escuchan sus comentarios homófobos fue manipulado.

"Lamento que se haya lastimado a las personas con un audio manipulado. Quien debe sentir culpa es la persona que manipuló ese audio y que lo utilizó para lastimar a otras personas y hacerlas sentir excluidas, para humillarlas hasta cierto punto", dijo.