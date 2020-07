Positivo de Yasiel Puig al coronavirus frustra su fichaje por los Bravos

El nuevo fichaje de Yasiel Puig con el equipo de los Bravos de Atlanta se ha frustrado luego de que el pelotero cubano anunciara su positivo en las pruebas del nuevo coronavirus.

Puig, de 29 años, anunció este viernes en un mensaje de Instagram que había dado positivo por COVID-19.

“Lamento decirles a todos mis fanáticos, amigos y familiares que me siguen y que realmente me apoyan, que ahora me acabo de enterar de la noticia que resulté positivo por COVID-19”, escribió el beisbolista.

El cienfueguero aseguró que, a pesar de que el resultado de la prueba es positivo, por el momento se encuentra asintomático y se siente bien. “Les pido a todos que tomen en serio esta pandemia, esto puede pasarle a cualquiera, incluso al atleta más saludable”, añadió.

Los Bravos nunca llegaron a un acuerdo formal con Puig, pero mantuvieron conversaciones serias con él sobre un fichaje que hubiera podido concretarse si el resultado de las pruebas daba negativo, según diversas fuentes.

Por el momento, Puig debe entrar en cuarentena y su fichaje se ha cancelado: el cubano seguirá siendo un agente libre, y los Bravos continuarán buscando ofensas adicionales, preferiblemente un bateador zurdo, aseguró el periodista de The Athletics Ken Rosenthal.

El sorprendente regreso del primera base Freddie Freeman (también afectado por el coronavirus) el pasado viernes reduce la necesidad de los Bravos de tener otro jugador en la alineación cotidiana, aunque seguirán sin el jardinero derecho Nick Markakis, que se retiró de la temporada al comienzo del entrenamiento.

En enero pasado Puig estaba entre los 11 agentes libres más cotizados en busca de contratos, de acuerdo a una información publicada en la página web de la MLB.

El hecho de que ‘Caballo Loco’ hubiese estado en tres equipos desde 2018, provocaba dudas en algunos ejecutivos.

“Puig es un gran talento físico, pero ocasionalmente comete errores en el campo que vuelven locos a gerentes y entrenadores”, dijo entonces el analista deportivo Mark Feinsand, quien consideró como los destinos más probables de Puig a los Rangers, los Gigantes y las Medias Blancas.

Después de un flojo desempeño en 2019 con los Indios de Cleveland y los Rojos de Cincinnati, el mercado de Puig nunca se materializó. Durante la temporada baja, surgieron rumores sobre la posibilidad de que los Gigantes contrataran a su antiguo rival, pues necesitaban reforzar sus jardines. Pero después que se suspendieron los entrenamientos de primavera debido a la pandemia, la MLB congeló las listas y Puig se quedó sin equipo.

Con una nueva temporada prevista para arrancar la próxima semana, Puig decidió unirse a los Bravos, pero la contratación se ha visto frustrada definitivamente por el virus. Los Gigantes, los Orioles de Baltimore y los Marlins de Miami son equipos que, según los informes, habrían mostrado interés en el jardinero.

Por lo pronto, parece poco probable que los Gigantes intenten firmarlo a una semana de la reapertura. El equipo, que tuvo un buen desempeño en el 2019, pero fue eliminados por los St Louis Cardinals, está listo para reiniciar en la temporada con Mike Yastrzemski, Hunter Pence, Jaylin Davis, Alex Dickerson y Mauricio Dubon patrullando los jardines.