Cubana sobre recientes medidas del Gobierno:"¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo el papel de marionetas?"

La cubana Annarella Grimal opinó en redes sociales sobre las nuevas medidas económicas implementadas por el régimen de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, que apuntan a una mayor entrada de dólares estadounidenses en la isla tras establecer su circulación para la compra de productos de primera necesidad.

“Desde hace 30 años, el gobierno cubano sólo implementa medidas económicas para el que tiene dinero. Su estrategia para reanimar la economía se basa en exigir a directivos de empresas que disminuyan las importaciones y que capten divisas”, comienza Grimal en su publicación.

“Pero no se les ocurre incentivar la producción nacional, dar luz verde al emprendimiento doméstico, y la inversión extranjera mira con desdén al capital de ciudadanos cubanos. Las más recientes medidas (Dolarizacion, Segunda Parte) son una continuidad de todo esto. Esos dólares irán a donde siempre han ido y el pueblo verá de ellos lo que siempre ha visto”, señala.

“En estos momentos, uno de cada cuatro cubanos tiene familia en el extranjero y muchos de ellos aceptan la dolarización y ya muchos están solicitando tarjetas AIS en dólares para poder seguir los lineamientos de Canel o Raúl”, añade.

“Y yo entiendo. El que puede, puede. Mientras tanto, muchos dejamos de vivir, de estudiar, de vacacionar para contribuir a que nuestros familiares coman más o menos regular o para de vez en cuando evitarles el gasto de Internet porque el gobierno incompetente que nos explota a todos los cubanos solo quiere seguir viviendo de parásito. Y aun así hay quien piensa que uno debe hacerse el ciego y el mudo con ese gobierno o que por vivir fuera uno ha perdido el derecho a reclamar. Quieren mis euros, pero no quieren mi opinión”, expresa.

“¿Quién demonios les dijo que las cosas tienen que ser en sus términos?”, pregunta Grimal, quién también exige saber “hasta cuándo vamos a seguir haciendo el papel de marionetas”. “¿Quién piensa en los que no tienen cómo adquirir dólares?”, enfatiza.

“¿Qué podemos hacer para impulsar un paquete de medidas que beneficien a todos los cubanos, en vez de actuar de manera egoísta, resolver nuestro problema y el de nuestros familiares y a los demás que los parta un rayo?”, apunta.

“Y no, no soy reformista. No lo soy porque desde que el reformismo falló en las cortes españolas en el siglo XIX a mí me quedó claro lo inflexible de un poder arrogante que ni capacidad de diálogo tiene”, expone.

“Nadie de ese poder ha tenido en cuenta a los emigrados (con cuyo dinero ese poder piensa engrosar sus arcas), ni siquiera para incluirnos de manera vinculante en los destinos de la nación, en sus leyes”, agrega.

“Pero eso no es nada. Ahora hay paquetes turísticos para seguir exprimiendo al pueblo. Los servicios pésimos como regla, aunque hay excepciones. Hay, además aumento de precios a productos de primera necesidad. Hay desabastecimiento en las tiendas por cuc o cup, pero a las tiendas en dólares las están surtiendo con todo”, concluye.

Grimal, quien reside en Irlanda, ha mantenido una postura crítica y sin tapujos contra el gobierno cubano y también contra los medios oficialistas. En mayo pasado, respondió a las acusaciones de fake news que Cubadebate hizo sobre CiberCuba por publicar que la administración de Miguel Díaz-Canel había pedido a los ciudadanos que donaran dinero para producción de alimentos.

“No, no es CiberCuba quien publica fake news (noticias falsas, en español). Fake news es decir que una abuela italiana agradece a un médico cubano, cuando en realidad fue a un doctor italiano... No es CiberCuba. Es el pueblo el que ha interpretado, correctamente en mi opinión, que la apertura de cuentas para que el pueblo done dinero al gobierno se trata de una medida del gobierno”, recordó desde su muro de Facebook.

En 2019, Grimal participó en un intercambio que Díaz-Canel sostuvo con un grupo de cubanos residentes en Irlanda, durante el cual le pidió al gobernante de la isla incluir a todos sus compatriotas sin discriminarlos por su ideología, ya que el régimen ha favorecido el diálogo con el exilio solo en casos en que se oponen a las políticas de Washington.

“Yo conozco maravillosas personas de ambos lados del espectro político, tengo familiares que adoro con la vida, de ambos lados del espectro político, necesitamos escuchar más, necesitamos incluir a todos los cubanos porque es que la buena y la mala vibra no se define por una ideología. No podemos hacer de la ideología el centro”, expresó entonces.

El archipiélago atraviesa una serie crisis económica, ahora más pronunciada por la crisis internacional resultante de la pandemia del coronavirus. Los mercados están más desabastecidos que de costumbre, una situación que obliga a los ciudadanos del país a concentrarse en largas aglomeraciones y, muchas veces, sin poder ni siquiera satisfacer sus necesidades. A la sazón, el gobierno ha optado por incentivar nuevamente la entrada de dólares estadounidenses, una moneda que llegó incluso a estar penalizada, con sanciones de cárcel, en tiempos del fallecido dictador Fidel Castro.