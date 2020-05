Cubana denuncia a Cubadebate por acusaciones de fake news a CiberCuba: "Ya no engañan a nadie"

La cubana Annarella Grimal respondió a las acusaciones de fake news que Cubadebate hizo sobre CiberCuba por publicar que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel había pedido a los ciudadanos que donaran dinero para producción de alimentos.

"No, no es CiberCuba quien publica fake news (noticias falsas, en español). Fake news es decir que una abuela italiana agradece a un médico cubano, cuando en realidad fue a un doctor italiano... No es CiberCuba. Es el pueblo el que ha interpretado, correctamente en mi opinión, que la apertura de cuentas para que el pueblo done dinero al gobierno se trata de una medida del gobierno", escribió Grimal en Facebook.

Esta cubana de Holguín, trabajó en la emisora estatal Radio Angulo y vive ahora en Irlanda, cuestionó en 2019 a Díaz-Canel cuando la delegación cubana se reunión con residentes en Dublín.

A continuación reproducimos de manera íntegra la respuesta de Annarella Grimal a Cubadebate:

"Ahora Cubadebate comparte -otra vez Cubadebate- un articulo de un blog oficial que niega el reporte anterior de la Presidencia sobre la apertura de cuentas para donaciones del pueblo al gobierno de Cuba, culpa a Cibercuba de publicar fake news y asegura que “no se está pidiendo ningún dinero”, que se trata de una iniciativa ciudadana y que el gobierno solo está habilitando cuentas bancarias para facilitar este pedido ciudadano.

Parece que quien escribió la publicación que Cubadebate comparte, tiene más información que la presidencia del país donde, en ningún momento, se menciona que la iniciativa haya salido del pueblo, sino todo lo contrario, que la recaudación de dinero es un llamado o medida del gobierno, específicamente del Ministerio de Economía.

Según el sitio oficial de la Presidencia de Cuba "en esta reunión del grupo temporal de trabajo, el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández informó dos nuevas medidas". Una de ellas es, y cito textualmente, "la decisión de abrir cuentas bancarias en las provincias para recibir donaciones en efectivo, en cup o en cuc, de las personas naturales que lo deseen hacer ante la situación creada en el país por la pandemia (…) para el desarrollo de la producción de alimentos. Además se regulará el caso de los donativos de las personas jurídicas estatales".

Captura de pantalla de nota en Presidencia de Cuba.

En la emisión estelar del noticiero nacional de TV se hace referencia al "interés de algunas personas", sin mencionar si estas personas son funcionarios o simples trabajadores del pueblo. En cualquier caso, resulta poco creíble que, en medio de esta pandemia, de este desabastecimiento por el que atraviesa el país y teniendo en cuenta los magros sueldos del trabajador cubano promedio, surja una iniciativa como esta precisamente de uno de los pocos pueblos en este mundo que no ha recibido absolutamente ninguna ayuda gratuita, ni de comida, por parte del gobierno, como sí se ha hecho en todas partes del mundo. Al contrario, ha sido víctima del aumento de precios por parte de ese mismo gobierno que no les ha dado nada.

Y no, no es CiberCuba quien publica fake news. Fake news es decir que una abuela italiana agradece a un médico cubano, cuando en realidad fue a un doctor italiano. Fake news es llamar mercenarios a un cubano por ejercer su libertad de expresión. Fake news es decir que se sobrecumplen todos los planes de producción mientras los mercados están vacíos. Y es hablar de hambre y desabastecimiento en España y en Estados Unidos, mientras se calla el descalabro en la distribución de alimentos en nuestro propio país.

No es CiberCuba. Es el pueblo el que ha interpretado, correctamente en mi opinión, que la apertura de cuentas para que el pueblo done dinero al gobierno se trata de una medida del gobierno. Y la reacción de la población no se ha hecho esperar, cuyos exiguos salarios no alcanzan ni para suplir la compra de productos de primera necesidad. Los comentarios y los indignados sobran en las redes. CiberCuba lo único que ha hecho, en este caso específico, es servir de voz a un pueblo amordazado por el discurso oficial y por su propio miedo. Tengo amigos que no leen CiberCuba y han hecho exactamente el mismo razonamiento.

En cuanto a Cubadebate, por favor, aprendan a dar la información con objetividad. Hasta para manipular la opinión pública hay que saber, y ustedes hasta en eso han demostrado una ignorancia descomunal.

La medida fue del gobierno y al pueblo no le gustó. Punto. Digan eso. Ah, y les recomiendo que pasen un curso sobre fake news a ver si aprenden de una buena vez cómo hacer buen periodismo. Ya no engañan a nadie".