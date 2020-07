Periodista Mónica Baró: "Nadie debería sentir orgullo por no saber quién era El Dany"

La periodista independiente cubana Mónica Baró cuestionó en redes sociales la postura de algunos usuarios al minimizar de distintas maneras la figura del joven reguetonero cubano El Dany, fallecido en la madrugada del sábado en La Habana.

Para Baró, ganadora del premio internacional de periodismo Gabriel García Márquez, tal actitud no hace más que dejar en evidencia la “ignorancia” de quienes la asumen, en lugar de demostrar, por el contrario, un nivel de intelecto o de bagaje cultural superior al de otras personas que disfrutan y aseguran conocer la música con que El Dany, junto a Yomil, conquistaron los escenarios de la isla y fuera de ella.

“Nadie debería enorgullecerse por desconocer su música. Cada quien consume la música, el arte, la cultura, que le dé su gana, es cierto, pero cuando muere un artista que una ignora, no tiene ningún sentido salir a decir que lamentas su muerte, pero tú no lo conocías, como si al mundo, a la fanaticada, le importara que tú no lo conocieras, como si eso fuera a disminuir la grandeza del artista”, expresó la periodista en Facebook.

“No haber escuchado nunca a Yomil y El Dany no es ningún mérito. No habla de lo cultos y cultas que somos sino de lo ignorantes que somos. Y no es una simple cuestión de gustos porque para que sea una cuestión de gustos primero tendríamos que conocerlos para decidir si nos gustan o no”, señaló.

“Decir que no nos gusta el género o el subgénero en el cual se inscriben Yomil y El Dany denota incluso mayor ignorancia”, expuso, refiriéndose al Traptón, una creación del dúo que básicamente mezcla elementos del trap con el reguetón y otras sonoridades que le imprimieron una marca particular.

“A quien no le importe que la música urbana, que la cultura cubana, que millones de seguidores, hayan perdido a El Dany, que no diga nada y siga adelante con su vida, normalmente. Porque salir a decir, en el contexto de la muerte de El Dany, con tremendo orgullo, no con humildad ni con ganas de saber, que nunca has oído la música que producía, es como decir que tan importante o tan bueno no era cuando tú no lo conocías”, escribió.

“Colocas tu consumo como medidor de la calidad de una agrupación que tiene millones de seguidores y que ha impactado en la cultura popular como pocas. Ego alto no, lo siguiente. Desconocer a Yomil y El Dany es desconocer cómo funcionan sus millones de seguidores, en su mayoría jóvenes; cómo se comunican y relacionan”, explicó.

“Los millones de seguidores no son millones de cretinos o millones de personas con mal gusto. Quien no haya escuchado a Yomil y El Dany, simplemente no entiende nada de Cuba”, sostuvo, aclarando luego que es “la Cuba de la cual salió El Dany, de Cayo Hueso”, la que estaría fuera del alcance de las personas que no oyeran al dúo.

“Quien no sepa de dónde provienen las expresiones "jala jala", "cogiendo el último y pa’trá", "asere cómo te descargo", "rikaperry", "la fanaticada", "yo lo sé, que ahora estoy en mi momento", "normalmente, niña", no puede entender una parte fundamental de Cuba porque no conoce su lenguaje y sus símbolos”, aseguró.

“Nunca deberíamos enorgullecernos de nuestra ignorancia de lo popular; menos creer que la deficiencia está en lo que no conocemos y no en nuestra mente limitadamente elitista. Ayer en Cayo Hueso le hicieron una vigilia a El Dany. Pusieron su música. Se gritó su nombre. Se aplaudió. No fue en un gran teatro sino en su barrio, en una esquina en la que jugaba basketball. Dicen quienes estuvieron que no vieron aparecer ni una patrulla, ni a un policía. Quien quiera entender eso, que vaya y escuche a Yomil y El Dany, a pedir el último y pa’trá”, agregó.

Daniel Muñoz, mejor conocido como El Dany, falleció en el hospital Calixto García. De acuerdo con declaraciones de personal médico de la referida instalación sanitaria, la muerte del artista de 31 años se debió a un paro cardíaco producto de un trombo. Sin embargo, Yomil Hidalgo afirmó que el deceso fue resultado de "una negligencia médica".

Numerosos artistas y figuras de la isla han expresado en redes sociales su pesar con emotivos mensajes tras conocerse la muerte del joven, quien fue despedido, entre llantos, por una gran multitud de seguidores en el Cementerio de Colón en horas de la tarde del sábado.