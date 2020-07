Cubano Erick Hernández bate su propio récord Guinness de dominio del balón

El cubano Erick Hernández batió este domingo su propio Récord Guinness de agosto de 2019, al dominar el balón durante 1 hora, 5 minutos y 6 segundos, con la cabeza desde la posición de sentado, con 1 kilogramo de peso en los tobillos.

De acuerdo con la televisión cubana, el atleta habanero superó su anterior marca de 1 hora, 2 minutos y 5 segundos, alcanzado en agosto del pasado año.

La proeza tuvo lugar en su casa y fue trasmitida en directo por el canal Habana Deportes.

Su preparación, que habitualmente consiste en carreras de 10 kilómetros y abdominales, así como ejercicios para fortalecer la espalda alta y baja, los cuádriceps y los gemelos, se vio condicionada esta vez por el confinamiento obligatorio a causa del coronavirus, declaró.

"Me preparé con mucho ahínco después de que realicé el primer récord desde mi casa, fue tremendamente difícil porque cuando uno domina el balón con la cabeza el impulso lo obtiene de las piernas y como yo estaba en la posición de sentado fue más difícil", explicó.

Afirmó que se sentía eufórico con este logro, aunque el clima no estuvo a su favor. "El tiempo estuvo lluvioso, no me acompañó mucho, pero logré el récord que era el objetivo", subrayó.

En agosto de 2019, Hernández logró controlar el golpeo de una pelota de fútbol Telstar 18 en el Hotel Roc Barlovento, en Varadero, ante decenas de admiradores y expertos.

Esa vez también rompió su propia marca, impuesta el 27 de octubre de 2018, cuando dominó la esférica durante 1 hora y 59 segundos en iguales condiciones.

Hernández implantó en mayo pasado otro Récord Guinness en dominio de balón, pero en esta ocasión cambió de modalidad, al pegarle 188 toques a la pelota con la cabeza durante 30 segundos, en la posición de parado.

Ese logro se impuso igualmente en la sala de su casa debido a las restricciones del coronavirus en la isla.