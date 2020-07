Médico cubano fuera del país denuncia que autoridades en la isla lo amenazan con la salud de su madre

El médico cubano Miguel Ángel Ruano Sánchez, residente en Colombia, ha denunciado haber recibido amenazas desde la que asegura que es la cuenta oficial de Facebook de la Dirección Provincial de Salud de Villa Clara, en lo que ha definido como un intento de manipularlo psicológicamente a costa de la salud de su madre.

En un extenso y desgarrador relato publicado en la citada red social, el médico ha explicado que este lunes -durante más de cuatro horas- fue acosado y recibió calificativos muy crueles y ofensivos desde el citado perfil de Facebook, claramente denunciables tratándose, además, de una entidad pública.

Ruano Sánchez aportó capturas de la conversación para demostrar lo que definió como “cinismo de la tiranía y sus ‘funcionarios’ ”, y asegura que quien le escribió se identificó ante él como “médico funcionario” del citado organismo provincial de salud.

“Me han escrito para amenazarme y tratar de manipularme psicológicamente con la salud de mi madre, me hablan de su mirada pérdida por los años (demencia) y las enfermedades que posee a sus 88 años”, escribió el médico, cuya especialidad es la Fisiatría.

“Tratan todo el tiempo con absoluta crueldad de culparme por su estado, por no poder entrar yo a Cuba, según ellos porque eso es lo que se merecen los ‘los traidores como yo’, cuando los verdaderos culpables son ellos por no dejarme entrar a mi país a ver y a socorrer a mi madre enferma y anciana, que paga la condena de no haberme visto nunca más desde que salí de Cuba para poder brindarle a ella y a mi padre un futuro mejor”, añadió.

Sánchez Ruano precisa que su padre ya falleció y que en ese caso tampoco se pudo despedir de él ni acudir al entierro, por negarle el gobierno cubano una visa humanitaria para regresar al país.

“Me estuvo sometiendo y reprochando, culpándome de la tristeza, la añoranza y el dolor que sufre mi querida madre por no poder verme, argumentó cómo se han agravado sus enfermedades y esa ‘persona’ que me acosaba y me escribía reconoció con gran cinismo que eso era porque yo era un gusano traidor a la patria en busca de dólares, que el dinero que yo le mandaba a mi madre me lo robaban las personas que yo le pagaba para que me ayudaran con ella allá en Cuba y que de nada le servían a mi mamá los recursos que yo procuraba para cuidarla”, añade Sánchez Ruano en su conmovedor relato, con el que varios de los cientos de médicos impedidos de retornar a la isla se sentirán más que identificados.

El médico indica que lo amenazaron con la situación de salud de su mamá “y su posible atención en Cuba”, y que le dijeron que podía pasar lo mismo que con su padre, y que en todo caso no le dejarían entrar a la isla por traidor.

Destacó la insistencia de su interlocutor en subrayarle las ganas que su madre tiene de volver a verlo, le hablaron de las “medicinas que toma y de los cuidados que tiene”, y quien le escribió incluso precisó que tomaba café en casa de su madre, comprado con los dólares que él manda.

Miguel Ángel Sánchez Ruano indica que pese a que sus 8 años de castigo ya han transcurrido, le dijeron que a él nunca lo van a dejar entrar en la isla. “Así fue toda la tarde y acá les dejo las pruebas de esa nueva técnica de manipulación de la tiranía, ahora localizan a nuestros familiares en Cuba e intentan torturarnos psicológicamente con sus estados de salud y sus condiciones de vida”, apuntó.

En la conmovedora parte final de su texto, el médico fisiatra apela directamente a su madre: “Lo siento madre, de verdad solo yo sé cuánto lo siento y cómo tengo ahora mismo mi corazón”. "Lo hablamos antes de dar este paso y para mí ya no había oportunidad allá, me acabaron la vida por pensar diferente a ellos y hasta del trabajo como médico me sacaron”, todo ello por el único delito de pensar diferente.

“Lo siento, pero renunciar y doblegarme a ellos eso nunca (…) siempre me has admirado por tener mis pantalones bien puestos”, concluyó.

Miguel Ángel Sánchez -víctima de una ley injusta que impide a médicos cubanos que abandonaron misiones oficiales regresar a la isla en un plazo de tiempo arbitrario (como confirma su caso)- está especializado en rehabilitación infantil. Graduado en la Universidad de la Habana (1994), es Especialista en Medicina familiar (1997); Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación (Fisiatría) (2006) y doctor en Neurociencias por la Universidad de Barcelona (2015).

También tiene un máster en Medicina Natural y Tradicional de la Universidad de la Habana en el 2000; Máster en Neurorehabilitación de la Universidad del Valle en Colombia (2014) y director médico del Centro de Rehabilitación Integral de la Universidad del Valle, Colombia. Es coordinador y profesor titular del Diplomado de Neurorehabilitación de la Universidad del Valle.

Prohibición de entrada a Cuba de médicos que abandonen misiones oficiales

Los profesionales de la salud cubanos que abandonan misiones oficiales del gobierno son castigados con el impedimento de retornar al país en un período de ocho años, aunque en determinados casos, como este relatado, el gobierno se ensaña y supera ese período de injusto castigo.

En los últimos años, los cubanos afectados por tan inhumana política se han unido en varios grupos con el fin de aunar esfuerzos para intentar eliminar una práctica abiertamente violatoria de los derechos humanos.

Desde el grupo de Facebook #NoSomosDesertores #SomosCubanosLibres, los galenos cubanos que tienen prohibido regresar a Cuba por abandonar misiones médicas en el extranjero han propuesto incluso llenar aviones y aparecer por sorpresa en la Isla.

Lamentablemente, se trata de una violación de los derechos humanos que se mantiene en pleno ejercicio por parte de las autoridades cubanas, devenida en pesado lastre emocional para familias rotas que esperan desde hace años por un añorado reencuentro.