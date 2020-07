Pescadores cuestionan las prohibiciones a la pesca en Varadero y otras zonas turísticas de Cuba

El próximo agosto entrarán en vigor varias prohibiciones de la nueva Ley de Pesca en Cuba que limita la actividad en Varadero y otras zonas turísticas o protegidas del país. La medida recibe numerosas críticas en las redes sociales de pescadores afectados por la restricción en esos territorios y fue establecida en acuerdos del Consejo de Ministros posteriores a lo aprobado en febrero por el Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL).

"¿Qué me dicen de las medidas tomadas con la pesca en el norte de Varadero?", preguntó un cubano en el grupo de Facebook Pesca "Profesional" En Cuba.

Captura de pantalla de publicación en Facebook.

Un cubano respondió que "dejaron muchas familias sin comer, como si la situación estuviera fácil, y no es solo al norte de Varadero sino al norte de las provincias centrales y otras zonas de país". Mientras otro señaló que "lo indignante de esto es que ni siquiera de orilla, 5000 pesos de multa por primera vez y después decomisan y ni hablar de dueños de barcos ¡es peor! Se van a dar gusto poniendo multas porque mucha gente lo va seguir haciendo para poder comer, eso va traer problemas".

Según lo comentado por los afectados, los pescadores necesitarán permisos para pescar desde Punta Gobernadora hasta Punta Hicacos Varadero, así como desde Punta de Prácticos hasta la Punta de Maisí, de ahí a Cabo Cruz, de Playa Girón hasta María Aguilar y del Cabo de San Antonio a Cabo Francés. Esas zonas están establecidas para las pescas deportiva, la recreativa y la comercial de autoconsumo social, como establece el anexo 2 publicado en la Gaceta Oficial de Cuba No 11 ordinaria, el 7 de febrero de 2020.

Zonas de pesca la práctica de la pesca comercial estatal (Anexo 1) y las pescas deportiva, la recreativa y a la comercial de autoconsumo social (Anexo 2). Fuente: Gaceta Oficial de Cuba.

Como se ve en el anexo 1, en la cayería norte y sur de Cuba tendrán preferencia la práctica de la pesca comercial estatal y "la pesca recreativa que practica el Turismo en las áreas protegidas en cuyo Plan de Manejo se permita la práctica de la pesca con las técnicas Trolling o al Fly se aplica la variante de “Captura y Suelta", agrega la citada fuente en el Artículo 35.2.

Un cubano compartió la respuesta de un funcionario del MINAL sobre la pesca en el litoral norte de Varadero, a través de una aplicación estatal, donde el especialista puntualiza que "se prohíbe por el acuerdo 8814 del Consejo de Ministros, publicado en Gaceta Oficial el pasado 30 de marzo de 2020, donde se declara el área como zona de preferente uso turístico prohibiéndose toda actividad pesquera, excepto la realizada con fines turísticos en la modalidad de captura y suelta, y la pesca deportiva en eventos oficiales".

Respuesta de funcionario del MINAL sobre Varadero.

CiberCuba buscó el referido acuerdo 8814 en la página oficial de la Gaceta Oficial de Cuba, pero no apareció lo referido por el funcionario público en dicha fecha. Sin embargo, sí están varios acuerdos sin números en los que se declaran "territorios de preferente uso turístico" en la Gaceta Oficial No. 29 Ordinaria de 24 de abril de 2020 y aparecen firmados el 30 de marzo de 2020 por José Amado Ricardo Guerra, Secretario del Consejo de Ministros de Cuba.

Esos "territorios de preferente uso turístico" son Cayo Saetía, Costa Norte de Holguín, Punta Cayuelo hasta Bahía de Vita (Holguín); cayos del norte de Isla de la Juventud y Cayo Largo; zonas aledañas a Cayo Jutías y Zona Mégano de Casiguas (Pinar del Río); Costa Sur (Sancti Spíritus); la costa sur de la provincia de Cienfuegos entre las caletas de Guajimico y la de Ambuila, así como Zona aledaña a Rancho Luna; las aguas aledañas a Jibacoa (Mayabeque); Zona Covarrubias Norte de las Tunas; y Noroeste de la península de Hicacos y desde Carbonera, cerca de la entrada de la bahía de Matanzas, hasta la punta de Hicacos, refiere la fuente.

En los mencionados territorios, sombreados en azul en los anexos, está prohibida la pesca comercial; "la pesca recreativa, excepto la realizada con fines turísticos en la modalidad de captura y suelta y la pesca deportiva en eventos oficiales" y otra serie de medidas.

Captura de pantalla de prohibición de pesca en Varadero y otras zonas turísticas.

Los cubanos necesitarán una licencia que cuesta 25 pesos para pescar desde la orilla en zonas protegidas y embalses estatales, solo quedan excluidos de adquirir una autorización quienes pescan "de manera libre en aguas marítimas, fluviales y lacustres que se realiza desde el litoral u orillas naturales mediante varas, carretes, cordeles y anzuelos, sin el auxilio de medios flotantes" y no están en las antes mencionadas, apunta el artículo Artículo 8.1. de la Gaceta No. 11 de 2020. En el caso de otras licencias los precios son más elevados.

Ante estas y otras restricciones, los pescadores cubanos apuntan que "están llevando al límite a la gente sin pensar en las consecuencias que esto traerá, se convertirán la gente en pescadores ilegales", "es una forma más de buscar dinero sin producir nada si te cogen pescando te decomisan el barco y la multa altísima" y "hay que protestar o nos la van a meter hasta atrás".

Un pescador de Ciego de Ávila, identificado en Facebook como Art Eddy, afirmó que "las leyes sobre la pesca quedan disuelta y difusas para la cayería norte de Ciego de Ávila. Esta COVID-19 además ha traído el recrudecimiento de las leyes contra la pesca para nosotros los avileños".

Captura de pantalla de queja en Facebook.

"Si nuestro territorio libre y soberano para todos los cubanos, no tiene propiedad privada. ¿Por qué hoy no podemos pescar en la Cayería norte de Ciego de Ávila? ¿Por qué se nos persigue como burdos delincuente de esta sociedad en vago desarrollo? Vivimos rodeados de mar por ser isleños, todo esto se lo debemos a algún compañero dirigente, que simplemente no le gusta estar rodeado de pescadores cubanos, pongo mi ejemplo como simple ciudadano de esta nuestra isla, yo puedo ir a pescar una o dos veces en el mes porque mi trabajo no me permite más, soy un artista de la plástica que hace revolución día a día desde mi búnker hogareño", agregó el afectado quien aclaró que "es un cubano que ama a su isla".

La Nueva Ley de Pesca en Cuba fue publicada en febrero de 2020, pero algunos medidas fueron aplazadas para mayo y ante la pandemia de coronavirus comenzarán finalmente a aplicarse a partir del 7 u 8 de agosto, según apuntan los pescadores.

En los medios estatales que publicaron en las últimas semanas sobre esta ley no se refiere la fecha exacta en que entrarán en vigor la medida, pero en Radio Bayamo señalan que los pescadores de la provincia de Granma respaldan esas medidas, mientras en el diario provincial La Demajagua puntualizan que los inspectores harán cumplir lo establecido.

Al respecto, Clemente Chávez Gómez, director de la oficina nacional de inspección estatal del MINAL detalló que los inspectores controlarán "las infracciones y violaciones que se cometan por los pescadores y todos los sistemas de la pesca tanto desde el punto de vista de la captura, la industrialización y la comercialización del pescado" con la ayuda del "Ministerio del Interior con otros organismos como la Policía Nacional Revolucionaria, el Cuerpo de Guardabosques, entre otras instituciones".

Los pescadores cubanos se pueden enfrentar a multas de 1000 a más de 5000 pesos por lo establecido en la mencionada Gaceta Oficial de Cuba. En caso de incurrir en varias violaciones pagarán la sumatoria de las mismas establecidas en el artículo 32 y tipificadas en el 34. En caso de reincidir en una ilegalidad en el plazo de un año la multa será el doble.

En las aguas cubanas no podrán extraer especies protegidas como manatíes, delfín, caimán y otras. Tampoco "sin la correspondiente autorización del Ministerio de la Industria Alimentaria, especies destinadas exclusivamente a la pesca comercial estatal tales como langosta, cangrejo moro, esponjas" y otras infracciones establecidas en el artículo 32.

"Es increíble vivir en una isla y no poder coger pescado para la casa", "para colmo pagamos 200 pesos de licencia para pescar submarino y perdimos 4 meses del año" y "el problema es de necesidad que nos encontramos en estos momentos, el combustible a 1 CUC el litro y el hielo por las nubes y regulada la zona y la captura hay que pensar en eso no ser tajante y no sacar cuentas tendremos que pescar una vez al año y olvidarnos que en las costas de Cuba hay peces", se quejaron otros cubanos en las redes sociales.