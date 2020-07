Policía cubana detiene a cuatro personas por 13 robos con fuerza en la ciudad de Matanzas

La policía cubana arrestó a cuatro personas en la ciudad de Matanzas por 13 robos con fuerza, informó la televisión estatal de Cuba.

"13 hechos ampliados de delitos de robo con fuerza en 12 viviendas, donde sustrajeron varios equipos electrodomésticos como televisor pantalla plana, microwave, máquinas de computadoras, backup, piezas de celulares, batidoras y ventiladores que fueron recuperados y entregados" a sus propietarios, dijo un oficial del Ministerio del Interior, que no fue identificado.

"Tenemos hasta el momento cuatro detenidos, tres que han sido trabajados por el órgano de menores y uno que es de la provincia de Guantánamo, que estaba residiendo ilegalmente. Las edades aproximadas son de 16 a 18 y el de Guantánamo que tiene 26 años", dijo otra oficial en el reportaje.

La identidad de los detenidos no trascendió en el informe estatal.

En el reportaje varias de las personas robadas agradecieron la devolución de sus equipos, aunque algunos no pudieron ser recuperados.

"Me siento muy contenta porque a pesar de que tenemos jóvenes que están manchando con hongo nuestra sociedad, tenemos jóvenes muy buenos porque cuando yo llegué a casa y vi a aquellos jóvenes, yo dije 'ay, Dios mío'. Y sin embargo, en menos de una semana, no he recuperado todo porque no han podido, pero por lo menos la fe me la han devuelto", dijo una de las afectadas por los robos.

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el MININT continúan con las investigaciones de estos casos.

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus en Cuba la televisión estatal saca a diario reportajes de los operativos policiales, como parte de la estrategia del gobernante designado Miguel Díaz-Canel para acabar con las ilegalidades.

En Pinar del Río también fue detenido en junio un hombre por 13 robos con fuerza a viviendas.