Cubana denuncia entre lágrimas continuos robos en su vivienda

Sarai, una santiaguera de 60 años con 42 de vida laboral, denunció entre lágrimas ante el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada que su vivienda ha sido víctima de robos reiterados durante ocho años consecutivos sin que la Policía haya resuelto ninguno de los casos.
El testimonio fue publicado en Facebook y se hizo viral en pocas horas, convirtiendo el caso en un símbolo del abandono institucional que sufren miles de cubanos.
«Yo llevo ocho años consecutivos, año tras año robándome mi casa y la Policía nunca me ha dado respuesta», declaró Sarai visiblemente afectada.
El hecho más reciente ocurrió en la madrugada del 30 de abril, cuando los ladrones entraron por la ventana de la cocina, cortaron la manguera de la balita de gas y se llevaron su celular con cargador y línea activa, un ventilador de pared, guanajos de crianza, su bolso de trabajo con documentos y sus tarjetas bancarias.
Sarai llamó al número de emergencias desde las cuatro de la madrugada sin obtener respuesta hasta las cinco, cuando le dieron números de la Unidad del Micro 9.
La Policía se presentó al día siguiente con dos agentes en moto, sin peritos, sin perro rastreador y sin equipos forenses.
El agente identificado como Orlando respondió a la pregunta sobre la ausencia de perro con una frase que resume el estado de las instituciones: «Si no hay animales en el zoológico, ¿cómo vamos a tener perro nosotros?».
El mismo agente le preguntó a la mujer por qué no «se echa un marido», en lugar de concentrarse en la investigación.
Sarai afirma tener identificado al ladrón y contar con dos testigos que lo vieron salir de su casa, pero la Policía sigue sin actuar.
«La Policía está corrupta. Aquí la corrupción es demasiado grande. No tenemos seguridad ni en la misma casa», denunció.
Otro oficial de la delegación de Versalles le prometió solución, pero nunca la llamó; cuando Sarai lo encontró en la Unidad del Micro 9, alegó que sí la había contactado, y que él debía ocuparse de su hijo que tenía una operación de la vista.
Paralelamente, la mujer tuvo que recorrer varios bancos -BANDEC y BPA- y las oficinas de ETECSA para cancelar sus tarjetas robadas e intentar bloquear su línea telefónica, siendo enviada de una institución a otra sin resolver nada en un solo día.
Sarai denunció con amargura la doble vara de la Policía: cuando le robaron a una presidenta de asamblea municipal del Partido, el caso se resolvió en 12 horas; cuando robaron a la hija de un coronel en El Caney, todo apareció en 24 horas.
«Como uno no es hija, como uno no es nada del pétalo de ellos, entonces no le importan los robos de uno», afirmó.
El impacto emocional ha sido devastador: «Se me quitó el deseo de comer, se me quitó el deseo de bañarme, se me quitó el deseo de vivir, porque tú sabes lo que es estar yo en mi casa y no poder oír nada, ni ver nada».
El caso se inscribe en una ola delictiva que ha escalado en Cuba: el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en 2025, un 115 % más que en 2024, con 1,536 robos como delito predominante. Santiago de Cuba fue la cuarta provincia más afectada con 323 delitos ese año.
«Triste que el pueblo tenga que contarle sus problemas a un periodista porque quienes tienen el deber de solucionarlos han decidido ignorarlos», escribió Mayeta Labrada al publicar el testimonio.
Preguntas frecuentes sobre la inseguridad y corrupción en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación de la seguridad en las viviendas en Cuba?
La inseguridad en las viviendas cubanas es un problema creciente, con un aumento significativo de los robos y la incapacidad de las autoridades para dar respuestas efectivas. Casos como el de Sarai, quien ha sufrido robos constantes durante ocho años sin solución policial, reflejan un sistema colapsado que deja a los ciudadanos desprotegidos.
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¿Cómo está respondiendo la policía cubana a los robos?
La respuesta de la policía cubana ante los robos es insuficiente y a menudo ineficaz. Sarai denunció la falta de acción de la Policía Nacional Revolucionaria, que no ha resuelto ninguno de sus casos de robo en ocho años. La corrupción y la falta de recursos agravan la situación, como se evidencia en la falta de peritos o perros rastreadores durante las investigaciones.
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¿Por qué hay una percepción de desigualdad en el trato policial en Cuba?
La percepción de desigualdad en el trato policial en Cuba se debe a la rapidez con la que se atienden los casos de personas vinculadas al gobierno, en contraste con la desatención a ciudadanos comunes. Por ejemplo, el robo a una presidenta de asamblea municipal se resolvió en 12 horas, mientras que los casos de ciudadanos sin vínculos políticos, como el de Sarai, permanecen sin resolver.
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¿Cómo afecta la inseguridad y la falta de acción policial a la población cubana?
La inseguridad y la inacción policial impactan gravemente en la calidad de vida de los cubanos, generando estrés, miedo y frustración entre los afectados. Testimonios como el de Sarai muestran el impacto emocional devastador de vivir en un entorno donde el Estado no brinda protección ni justicia efectiva.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.