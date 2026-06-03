Cubana denuncia entre lágrimas continuos robos en su vivienda

Sarai, una santiaguera de 60 años con 42 de vida laboral, denunció entre lágrimas ante el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada que su vivienda ha sido víctima de robos reiterados durante ocho años consecutivos sin que la Policía haya resuelto ninguno de los casos.

El testimonio fue publicado en Facebook y se hizo viral en pocas horas, convirtiendo el caso en un símbolo del abandono institucional que sufren miles de cubanos.

«Yo llevo ocho años consecutivos, año tras año robándome mi casa y la Policía nunca me ha dado respuesta», declaró Sarai visiblemente afectada.

El hecho más reciente ocurrió en la madrugada del 30 de abril, cuando los ladrones entraron por la ventana de la cocina, cortaron la manguera de la balita de gas y se llevaron su celular con cargador y línea activa, un ventilador de pared, guanajos de crianza, su bolso de trabajo con documentos y sus tarjetas bancarias.

Sarai llamó al número de emergencias desde las cuatro de la madrugada sin obtener respuesta hasta las cinco, cuando le dieron números de la Unidad del Micro 9.

La Policía se presentó al día siguiente con dos agentes en moto, sin peritos, sin perro rastreador y sin equipos forenses.

El agente identificado como Orlando respondió a la pregunta sobre la ausencia de perro con una frase que resume el estado de las instituciones: «Si no hay animales en el zoológico, ¿cómo vamos a tener perro nosotros?».

El mismo agente le preguntó a la mujer por qué no «se echa un marido», en lugar de concentrarse en la investigación.

Sarai afirma tener identificado al ladrón y contar con dos testigos que lo vieron salir de su casa, pero la Policía sigue sin actuar.

«La Policía está corrupta. Aquí la corrupción es demasiado grande. No tenemos seguridad ni en la misma casa», denunció.

Otro oficial de la delegación de Versalles le prometió solución, pero nunca la llamó; cuando Sarai lo encontró en la Unidad del Micro 9, alegó que sí la había contactado, y que él debía ocuparse de su hijo que tenía una operación de la vista.

Paralelamente, la mujer tuvo que recorrer varios bancos -BANDEC y BPA- y las oficinas de ETECSA para cancelar sus tarjetas robadas e intentar bloquear su línea telefónica, siendo enviada de una institución a otra sin resolver nada en un solo día.

Sarai denunció con amargura la doble vara de la Policía: cuando le robaron a una presidenta de asamblea municipal del Partido, el caso se resolvió en 12 horas; cuando robaron a la hija de un coronel en El Caney, todo apareció en 24 horas.

«Como uno no es hija, como uno no es nada del pétalo de ellos, entonces no le importan los robos de uno», afirmó.

El impacto emocional ha sido devastador: «Se me quitó el deseo de comer, se me quitó el deseo de bañarme, se me quitó el deseo de vivir, porque tú sabes lo que es estar yo en mi casa y no poder oír nada, ni ver nada».

El caso se inscribe en una ola delictiva que ha escalado en Cuba: el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en 2025, un 115 % más que en 2024, con 1,536 robos como delito predominante. Santiago de Cuba fue la cuarta provincia más afectada con 323 delitos ese año.

«Triste que el pueblo tenga que contarle sus problemas a un periodista porque quienes tienen el deber de solucionarlos han decidido ignorarlos», escribió Mayeta Labrada al publicar el testimonio.