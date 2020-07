Así está la tienda en dólares de Línea y 12, en el Vedado

Una gran fila de personas se concentró este martes para entrar a la tienda de Línea y 12, en el Vedado, La Habana, otro de los establecimientos que habilitó el gobierno cubano para vender alimentos y productos de primera necesidad en Moneda Libremente Convertible (MLC).

En el interior, los anaqueles lucían abastecidos de mercancías diversas como detergentes, sorbetos y galletas dulces con rellenos, incluso botellas de ron Havana Club y frascos de gel hidro alcohólico para la higienización de las manos, ahora demandados ante la necesidad de desinfección por la crisis sanitaria del coronavirus.

Productos en tienda de Línea y 12. Foto: Cibercuba.

Según imágenes llegadas a Cibercuba, también se aprecian en el mercado carnes y garbanzos enlatados, suavizantes de ropas, desinfectantes, entre otros productos de aseo y limpieza que no tendrían nada extraordinario fuera de la isla, pero que, habitualmente, escasean a niveles excesivos dentro de las tiendas ya conocidas en pesos convertibles.

Productos en tienda de Línea y 12. Foto: Cibercuba.

Desde el lunes, estos centros comerciales iniciaron sus andanzas en la isla por orientación del gobernante Miguel Díaz-Canel, cuya administración trata de recaudar divisas en medio de la crisis global desatada por la pandemia, la cual ha afectado de golpe el turismo internacional, una de las principales fuentes de ingreso para las arcas del régimen.

Productos en tienda de Línea y 12. Foto: Cibercuba.

Estos mercados operarían admitiendo solo pagos a través de tarjetas en MLC, que los cubanos deben obtener en los bancos. La estrategia recuerda los tiempos en que el fallecido dictador Fidel Castro despenalizó la circulación del dólar estadounidense, luego de largos años imponiendo sanciones a los ciudadanos por la tenencia de dicha moneda, incluso enviando a muchos a presión por el simple hecho de poseer dinero en USD.

Productos en tienda de Línea y 12. Foto: Cibercuba.

Con la puesta en funcionamiento de los centros comerciales en MLC, rápidamente comenzaron las largas colas que se extienden por varias horas tanto en las tiendas como en los bancos, a fin de adquirir la mencionada tarjeta.

Productos en tienda de Línea y 12. Foto: Cibercuba.

En la noche del lunes, algunos cubanos entrevistados por el noticiero televisivo oficialista, manifestaron su inconformidad con las nuevas tiendas, en particular con la de 3ra y 70, Miramar, Playa, opinando que existía desabastecimiento de ciertas mercancías más asequibles, al tiempo que cuestionaron las largas colas para entrar al mercado.

“Yo no llegué temprano, sino a las 12 del mediodía, pero hay compañeros que están desde las 9 de la mañana en la cola y son las 4 de la tarde y todavía no han pasado”, refirió uno de los entrevistados.

“El detergente estaba bastante carito, no había jabón, los productos de primera necesidad fundamentalmente no estaban y no había pollo tampoco”, lamentó una mujer.

En Santiago de Cuba, las personas se aglomeraron en una multitud frente a la tienda La Plaza, una de las 72 que comenzarían este tipo de ventas que incorporan comida, productos de aseo y ferretería. Dentro de las nuevas tiendas solo se aceptan divisas extranjeras, pero no pesos cubanos CUP (la moneda nacional) ni CUC.

El pasado jueves, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció la apertura de estos centros comerciales, los cuales comenzarían a funcionar con el objetivo fundamental de que el Estado recaudara divisas frente al declive económico que experimenta y, en un futuro, seguir ampliando esa forma de comercio.

Las cadenas Caribe y Panamericana administrarían los 72 establecimientos, según el mandatario. De ellos, 57 se dedicarán a expender alimentos y productos de aseo, y 15 serían de artículos de ferretería.

“Parte del dinero recaudado por esa vía se introducirá en la industria nacional, para que esta se convierta en una fuente de productos para esas tiendas”, afirmó Díaz-Canel, quien seguidamente agregó que las ventas en las tiendas en CUC y CUP se mantendrán con ofertas de aseo, alimentos, canastilla y productos artesanales.

A juicio del gobernante cubano, la decisión forma parte de “un sistema de medidas no solo para resistir, sino para salir adelante”. La “nueva” iniciativa es parte de 209 lineamientos que todavía no han sido detallados en su totalidad. La eliminación del gravamen del 10% a los dólares que ingresan a Cuba es de las más comentadas en las redes sociales.

En redes sociales varios usuarios han expresado su indignación frente a las variadas imágenes que mostraban los nuevos mercados abarrotados de alimentos y otras mercancías, que antes de la apertura escaseaban en los anaqueles de las tiendas ya existentes, mientras que los estantes ahora aparecían colmados de artículos, como por arte de magia.