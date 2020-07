Anuncian fecha de juicio a la enfermera que vacunó a Paloma, la bebé fallecida en Cuba

El Tribunal Provincial de La Habana ha fijado la fecha del juicio a la enfermera que vacunó a la niña Paloma Domínguez Caballero, fallecida el pasado mes de octubre en Cuba.

La madre de la pequeña, Yaima Caballero, anunció en la red social Instagram que le habían notificado a la familia que el juicio está programado para el próximo 14 de agosto a las 10:00 a.m. en la sede del Tribunal Provincial Popular de La Habana.

"Y llegó la fecha del juicio de la asesina de mi hijita, según el MINSAP", escribió la madre.

La madre dijo en los comentarios del post que, en su lugar, al juicio asistirá sus padres y su hermano, ya que ella se encuentra fuera de Cuba.

“No estoy en Cuba, pero claro que quisiera estar ahí. Va a ser muy difícil, ahí estarán mis padres y hermano”, dijo.

“De verdad no me puedo imaginar cómo se sentirán y a la vez me da tanto coraje el no poder estar ahí", sostuvo la madre.

Al poco tiempo de este lamentable suceso, los padres de Paloma salieron hacia México, tras hacer fuertes declaraciones y denuncias desde la Isla y ser amenazados y por temor a la represalias en su contra.

Paloma murió el pasado mes de octubre tras ser inyectada con una vacuna triple vírica en el policlínico "Betancourt Neninger", en Alamar.

"¿Me la mataron y tengo que conformarme con eso?", dijo la madre en ese momento. Desde entonces la familia no ha dejado de pedir justicia por la muerte de la pequeña de un año.

La familia siempre se mostró inconforme con las supuestas “conclusiones” del caso que les ha dado el Ministerio de Salud Pública de Cuba.

"Estamos muy lejos de estar conformes y mucho menos de pensar que al fin logramos que se hiciera justicia. No encuentro ningún sentido en lo que dicen porque les hicieron saber a mis familiares que el bulbo de la vacuna no ha aparecido y creo yo que en cualquier crimen hasta que no se encuentra el arma homicida, o el instrumento, no se puede llegar a ninguna conclusión", dijo en una ocasión la madre a CiberCuba.

La madre también declaró que desde los primeros días de ese suceso, "supimos que la enfermera estaba bajo custodia cautelar en su vivienda, y además que ella no quería o no podía decir que fue lo que realmente pasó de su propia boca".

"Los primeros culpables en la cadena de responsabilidades no los conozco, al menos sus nombres no salen en esta nota. Nosotros no conocemos de protocolos médicos ni qué medidas se violaron para acabar con la vida de mi niña", dijo.

Luego la madre anunció que a la enfermera involucrada directamente en este hecho se le aplicó la medida de separación definitiva del Sistema Nacional de Salud, la inhabilitación del ejercicio de la profesión y se encontraba en proceso de instrucción penal.

Sobre este incidente el Ministerio de Salud de Cuba anunció en un comunicado que la causa de las reacciones severas de tres menores de edad luego de ser inyectados con vacunas PRS, una de ellas con resultados mortales, fue la contaminación con una bacteria del tipo Estafilococo.

De acuerdo con la nota, “se demostró que la causa de los eventos que presentaron las tres niñas fueron por violaciones de las normas establecidas en la vacunación, provocados por negligencias durante el proceso de conservación, preparación, manipulación y exposición del bulbo utilizado”.