Escándalo en Cuba por vacuna en mal estado: madre denuncia que le mataron a su hija

Publicado el Viernes, 11 Octubre, 2019 - 15:01 (GMT-5)

La denuncia es desgarradora: "A la izquierda está como la llevé cuando la fui a vacunar y a la derecha como me la devolvieron y la vacuna era según ellos contra todas las enfermedades". El post de Instagram de Yaíma Caballero Peralta está acompañado por dos fotos de su pequeña bebita de 1 año recién cumplido.

"¿Me la mataron y tengo que conformarme con eso?, se pregunta esta madre que, según comentan sus allegados en las redes sociales, está a punto de perder la razón por el sufrimiento.

No ad for you

Yaíma Caballero confirmó hoy a CiberCuba que el pasado lunes 7 de octubre llevó a su niña de un año al policlínico "Betancourt Neninger" de Alamar, a ponerle la vacuna triple bacteriana. "Es un plan de vacunación obligatorio", nos precisó.

Eran las 10am del lunes último. 48 horas más tarde de colocarle la inyección en el bracito, su niña fallecía en el Hospital Infantil Marfán, del Vedado, luego de pasar por el Hospital Naval sin que nadie pudiera detener el efecto irreversible de lo que le pusieron a la bebé en sus venas.

"A las dos horas de recibir este veneno en su bracito mi niña comenzó a vomitar, a hincharse, a cambiar de color. Lo que estoy pasando es un infierno. A las 5am, menos de 24h después de ser vacunada me la ingresaron en terapia intensiva y nunca más salió viva de ahí", nos dice esta madre a quien ninguna autoridad médica o política ha dado explicación alguna hasta ahora, 72 horas después de cremada su hija.

"Una gran amiga de la infancia perdió a su tesoro más grande, su hijita, que solo llevó al médico a inyectar una vacuna y no viró a casa", escribió la usuaria de Facebook Litza Caballero, confirmando también la tragedia. En ese mismo escrito, varios usuarios dan cuenta de que hay otros cuatro niños muy pequeños ingresados de gravedad en La Habana, por la misma razón.

En la tarde de hoy, Yaíma Caballero Peralta escribió en su cuenta de Instagram: "Ya esta cuenta no tiene sentido, saben que mis publicaciones eran solo fotos de mi princesa, solo fotos lindas de ella quería compartir, pero me la mataron con solo un añito por negligencia médica. Ya no hay más nada que publicar, y a todas las mamás que seguía por aquí ya no podré hacerlo pues no tengo el valor por ahora de ver fotos de sus lindos bebés, que Dios se los bendiga siempre. Nos han matado sin derecho a nada... Gracias a los que siempre me seguían y comentaban algo. Ya no existimos más mi nené ni yo".

Por su parte La periodista independiente y activista feminista Marta María Ramírez publicó en twitter que suman 24 los niños de alrededor de 1 año graves en la localidad de Alamar, tras la imposición de esta vacuna. Habla además de 2 muertos hasta el momento, aunque solo hay confirmación de una.

La denuncia de la periodista dice que eran vacunas vencidas, con mala manipulación, y con fallas en la cadena de frío, según informaciones recibidas por las madres de los pequeños afectados.

Las vacunas DPT contienen los toxoides diftérico (contra la difteria), tetánico (contra el tétanos), así como fragmentos de proteína de la bacteria Bordetella Pertussis causante de la tos ferina.

Hasta el momento ni la prensa cubana ni el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) han emitido ninguna alerta pública.