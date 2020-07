Cubano sigue plantado frente a la embajada en Washington: “Voy a ver a mi hijo aunque me cueste la vida”

Un cubano residente en Estados Unidos, a quien el régimen castrista le niega la entrada a su patria para visitar a su hijo, se plantó este sábado por séptimo día consecutivo frente a la embajada de Cuba en Washington para reclamar su derecho de ver a su niño.

Durante más de tres horas Roberto García, de 42 años, permaneció frente al inmueble con un micrófono, gritando al personal diplomático la frase “Let me see my son (Déjame ver a mi hijo)”, y epítetos como “asesino”, “dictador” y “estalinista”.

García dejó el país de forma legal en 2014, pero según explicó recientemente a CiberCuba, el gobierno le impuso una restricción migratoria por la cual no se le permite entrar de nuevo a la isla.

Como resultado de esa medida, hace seis años que no puede ver a su hijo ni al resto de su familia.

“Cada vez que llamo para ver si me quitaron el ‘stop’ me confirman que este sigue vigente”, precisó.

“Dejé a mi hijo con seis años y en septiembre va a cumplir 12. Yo voy a denunciar esto en todos los lugares”, denunció.

Este sábado García transmitió en directo en su muro de Facebook su intervención ante la embajada. Pidió a todos sus amigos que compartieran la directa “para que se acabe el abuso y el atropello con la familia cubana”.

“¡Cuba sin Castro!,¡ Cuba sin prohibidos!, ¡Cuba sin hambre!”, gritó incansablemente.

“Déjame decir una cosa a la gente de la UCI, aunque esto se quede en cero, voy a gritar más duro, aunque nadie lo esté mirando, voy a prolongar esto en el tiempo. Y voy a anunciar una cosa: lo próximo es una huelga de hambre fuera de la ONU, ya se está coordinando. Este que está aquí no va a parar hasta que no vea a su hijo”, declaró.

“Me están jaqueando la cuenta desde la UCI parece, porque a la gente no le está llegando la notificación de que estoy haciendo esta directa. Esos son la gente de la UCI que están bloqueando esto y tratando de tumbarlo hace rato, pero a mí no me van a callar”, afirmó.

García aclaró que él no tiene ninguna causa penal pendiente en Cuba, porque de ser así, el gobierno sería el primer interesado en que él regresara, para juzgarlo.

“Ya está la maquinaria tratando de desmoralizar, inventándome causas pendientes, ustedes saben cómo trabajan esta gente”, advirtió.

También reveló que su familia en la isla ha acudido al departamento de atención a la ciudadanía en La Habana y a las oficinas de la Seguridad del Estado, y en ambas instancias la única respuesta que les dan es que tiene prohibida la entrada al país.

“Pueden decir de mí lo que quieran, a mí no me va a parar nadie, al contrario, me van a dar más fuerzas para seguir gritando y seguir yendo a lugares”, dijo, antes de anunciar que volverá a protestar el próximo domingo 26 de julio.

“A mí se me está amenazando hace rato que si entro ilegal, me van a meter preso por tráfico de personas. A los comunistas les digo: yo estoy dejando bien claro aquí que yo lo que quiero es ver a mi hijo. Si mañana me levanto y compro una lanchita –que a lo mejor la tengo ya– y voy para Cuba ilegal a ver a mi hijo, a mí no se me puede acusar de tráfico de personas, porque yo lo que quiero es ver a mi hijo”, recalcó.

“Y lo voy a ver, aunque me cueste la vida. Aunque me cueste lo que me quieran hacer, pero a mí no me van a parar”, concluyó.