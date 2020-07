Gobierno de Cuba busca comprar alimentos a Paraguay para las tiendas en MLC

El gobierno cubano está tratando de adquirir alimentos en naciones de Latinoamérica como Paraguay, para surtir las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) que acaba de abrir en el país para recaudar divisa fuerte.

Este sábado fuentes oficiales del gobierno del país sudamericano informaron de una reunión de trabajo entre el embajador paraguayo en Cuba, Bernardino Cano Radil, y la viceministra primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ana Teresita González.

En el encuentro, la funcionaria cubana y el representante diplomático analizaron las actuales relaciones comerciales que sostienen los dos países, así como las posibilidades de aumentar la importación de productos paraguayos destinados al mercado de la isla.

Según la información, se avanzó en la revisión del listado de los productos que en este momento Paraguay exporta a Cuba, así como de las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del gobierno cubano interesadas en incrementar sus ventas.

Esta semana la directora general de Tiendas Caribe, Ana María Ortega Tamayo, explicó que los artículos que actualmente se están comercializando en las nuevas tiendas en MLC creadas por el gobierno, llegaron al país apenas 72 horas antes de la apertura de las mismas.

Aunque la población insiste en que todos esos productos estuvieron guardados durante meses y no se sacaban a la venta, mientras el pueblo padecía una terrible escasez, Ortega recalcó que los habían recibido con muy poco tiempo de antelación a la apertura de los establecimientos.

“Sobre que hemos guardado mercancías o restado a la red, el pueblo merece saber que muchos de estos productos se han recibido en las últimas 48 horas en los territorios. Se recibieron en la madrugada y en una operación conjunta se llevaron a las provincias con prontitud”, subrayó.

En relación con el abastecimiento de los nuevos mercados en MLC, la directiva dijo que se están buscando “medidas concretas y posibles”.

No obstante, reconoció que “no logramos satisfacer la demanda, creciente a partir de la escasez de otros productos”.

“Los contratos que aseguran los suministros de estos productos están firmados y en ejecución. Dadas la demanda creciente y las cantidades insuficientes, hemos tenido que regular determinados productos, aunque no fue el objetivo inicial. Queremos llegar a muchos más clientes”, añadió.

El pasado martes, apenas 24 después de la inauguración de las tiendas en MLC, cubanos entrevistados en el Noticiero de Televisión criticaron la falta de algunos productos de primera necesidad.

En un reportaje realizado en el centro comercial de 3ra y 70 en Miramar, Playa, los entrevistados se quejaron del desabastecimiento de varias mercancías y cuestionaron tanto los altos precios como las largas colas para entrar al local.

“El detergente estaba bastante carito, no había jabón, los productos de primera necesidad fundamentalmente no estaban y no había pollo tampoco”, dijo una mujer.